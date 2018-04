Ex-presidiário tem casa invadida e morre ao ser baleado com 5 tiros

Manaus - Após ter a casa invadida e ser baleado com cinco tiros, o ex-presidiário Kleiton Rosas Ribeiro, de 33 anos, morreu, na madrugada desta sexta-feira (6), no Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, na Zona Leste da cidade. Vítima foi baleada na rua 21, da etapa B do bairro São José 2, também na Zona Leste.

Segundo familiares do ex-presidiário, por volta das 19h30, dois homens armados em uma motocicleta, modelo CG-125, de placa não identificada, chegaram até à casa da família e chamaram pela vítima. Quando Kleiton saiu para abrir o portão, foi perseguido e baleado dentro da casa.

“Meu enteado de dez anos ouviu os homens chamando ele e foi avisar. Kleiton tentou correr para se proteger, mas os suspeitos foram para cima dele fazendo vários disparos”, contou um cunhado da vítima, que não quis se identificar.

Kleiton estava cumprindo pena em liberdade condicional há dois anos | Foto: Divulgação

Segundo a polícia, o ex-presidiário foi atingido com quatro tiros no peito e um nas nádegas. Ele foi socorrido pelos familiares e levado ao pronto-socorro, mas não resistiu e morreu por volta de meia-noite, durante os procedimentos cirúrgicos.

Uma equipe da 9ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) atendeu a ocorrência, mas os suspeitos fugiram sem ser identificados.

A família da vítima ainda informou que Kleiton estava cumprindo pena em liberdade condicional há dois anos. Ele passou dez anos presos por envolvimento em crime de homicídio. Os familiares descartaram que o ex-presidiário tenha sido morto por vingança e desconhecem a motivação do crime, que está sendo investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestro (DEHS).

Edição: Isac Sharlon

