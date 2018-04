Com mãos amarradas e marcas de tiros, corpo é desovado na Ponta Negra

Manaus - O corpo de um homem ainda não identificado, aparentando ter idade entre 20 e 25 anos, foi encontrado, na manhã desta sexta-feira (6), em uma área de mata, na avenida Cecília Meireles, bairro Ponta Negra, Zona Oeste da capital.

A vítima foi executada com quatro tiros no rosto e teve um dos olhos atingido. O corpo foi abandonado com as mãos amarradas para trás, com um pedaço de lençol, e um casaco sobre cabeça. Não há informações sobre as circunstâncias e a motivação do assassinato.

Leia também: Ex-presidiário tem casa invadida e morre ao ser baleado com 5 tiros

Segundo a perícia, o homem foi morto no local onde o corpo foi "desovado" (abandonado). A equipe do Instituto Criminalista (IC) encontrou um projétil de revólver calibre 38 próximo à vítima.

O corpo foi removido para o IML | Foto: Daniel Landazuri

Conforme informações obtidas com investigadores da Polícia Civil, uma carteira de identidade foi encontrada próxima ao corpo. O documento apresentava o nome de João Vitor de Almeida Santos, mas, segundo os polícias, a identidade pode ser de outra pessoa, pois o documento não tinha as mesmas características da vítima.

A equipe de investigação deve obter imagens de câmera de segurança de condomínios da área para tentar identificar os autores do crime.

O corpo do homem foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), na Zona Norte, e a Delegacia Especializada em Homicídio e Sequestros (DEHS) deve investigar o caso.

Edição: Isac Sharlon

