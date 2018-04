Envolvido com o tráfico de drogas é morto em suposto acerto de contas

Anderson foi atacado por um homem desconhecido | Foto: Daniel Landazuri

Manaus - Em um suposto acerto de contas, Anderson Assunção de Araújo, de 19 anos, morreu, na madrugada desta sexta-feira (6), após ser baleado na cabeça, na rua Rio Bijogó, bairro Novo Aleixo, Zona Norte de Manaus.



Por volta das 19h30, a vítima estava conversando na calçada de um salão de beleza, junto com um grupo de amigos. Ao atravessar a rua para pedir água na casa de um morador, Anderson foi atacado por um homem desconhecido, que efetuou cerca de seis tiros contra ele.

Segundo testemunhas, o suspeito foi visto observando a vítima na esquina da rua e aproveitou a oportunidade que Anderson se afastou dos amigos para realizar o crime. Após atirar, o homem fugiu em um carro de características não informadas, que estava nas proximidades do local do crime dando apoio a ele, que ainda não foi identificado pela polícia.



Um dos disparos atingiu o portão de uma casa e por pouco não acertou uma adolescente | Foto: Daniel Landazuri

"Ouvimos vários tiros, minha filha estava saindo de casa e por pouco não foi atingida, pois ela conseguiu entrar em casa a tempo. Estamos sem entender o que aconteceu, o Anderson não tinha inimizades aqui pela área", contou uma dona de casa de 25 anos, que não quis ter o nome divulgado.

A vítima foi socorrida e levada para o Hospital e Pronto-Socorro (HPS) João Lúcio, na Zona Leste, mas não resistiu e morreu por volta de 1h da madrugada, na unidade de saúde.

Um morador da rua onde Anderson foi baleado, que não quis se identificar, informou que a vítima era conhecida por ser envolvida com tráfico de drogas no bairro. "Ele costumava vender drogas aqui pela rua durante à noite, quando ele sempre ficava por aqui", contou o homem.

De acordo com a Polícia Civil, o assassinato foi motivado por um suposto acerto de contas relacionado com disputa de território do tráfico de drogas. O caso é investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

