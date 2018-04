Carros são recuperados e trio é preso com uso de documento falso no AM

Manaus - Marcos André Curintina Chota, de 33 anos, e os irmãos Wallace, de 24, e William Araújo Farias, de 21 anos, foram presos, em flagrante, pelo crime de receptação qualificada e uso de documento falso. O trio foi encontrado após investigação da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (Derfv), sob o comando do delegado Rafael Allemand, titular da unidade policial, em conjunto com policiais civis lotados no 27° Distrito Integrado de Polícia (DIP), na manhã de quinta-feira (5), por volta das 8h.

Durante os trabalhos foram recuperadas quatro motocicletas e um carro com restrições de roubo ou furto. Conforme a autoridade policial, a ação foi deflagrada após minucioso trabalho de investigação em torno das ocorrências registradas no 27° DIP e na especializada, em decorrência de roubos e furtos de veículos na capital e também por delações anônimas feitas ao número (92) 99110-1763, o disque-denúncia da Derfv.

Marcos André foi preso na casa dele, situada na rua Floresta da Cunha, bairro Tancredo Neves, Zona Leste da cidade. Já os irmãos Wallace e William foram presos na residência deles, localizada na rua Doutor Oliveira Machado, Cidade Nova 2, Zona Norte da capital.

“Demos início às diligências no bairro Tancredo Neves, onde localizamos Marcos André. Durante buscas no imóvel do suspeito, encontramos duas motocicletas, da montadora Honda, que apresentavam evidências claras de adulteração. Efetuamos a prisão de Marcos e apreendemos as motos. Em ato contínuo, nos deslocamos ao endereço dos irmãos, onde apreendemos mais duas motocicletas e um carro, que estavam com restrições de roubo ou furto. Com Wallace e William também encontramos Certificados de Registro e Licenciamento de Veículos (CRLVs) falsificados,” argumentou o titular da Derfv.

Rafael Allemand ressaltou que as quatro motocicletas e o veículo recuperados possuem as seguintes placas: PHH 1646, modelo CG 125, de cor preta; OAS 8289, modelo CG 160, de cor preta; PHJ 5600, modelo CG 160, de cor preta; e PHJ 6430, modelo CG 160, de cor branca. O automóvel da montadora Fiat, modelo Punto Essence 1.6, de cor branca, estava com a placa OXN 6162 clonada, sendo a original OAJ 1547. O titular da Derfv destacou que os veículos serão devolvidos aos respectivos proprietários, assim que eles forem identificados.

Marcos André, Wallace e Willian foram autuados, em flagrante, por receptação qualificada e uso de documento falso. Ao término dos procedimentos cabíveis na especializada, os criminosos foram levados para audiência de custódia no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, bairro São Francisco, Zona Sul de Manaus.





