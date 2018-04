Suspeitos roubam carro e se envolvem em acidente durante fuga

Manaus - Um roubo seguido de acidente de trânsito terminou com um adolescente apreendido na noite desta sexta-feira (6). O adolescente, de idade ainda não informada, estava com outros dois suspeitos dentro de um veículo, modelo Honda Civic, que teria sido roubado.

Conforme informações de policiais 25° Companhia Interativa Comunitária (Cicom), após denúncias sobre o roubo do veículo, a equipe policial avistou o carro na rua Purus, no conjunto Vieiralves. Os policiais iniciaram perseguição aos suspeitos que perderam o controle do veículo e derrubaram um poste na rotatória da avenida Maceió, bairro Nossa Senhora das Graças, Zona Centro-Sul de Manaus.

O adolescente foi apreendido, porém os outros dois suspeitos conseguiram fugir para uma área de mata próxima ao parque do idoso. Ainda de acordo com informações da polícia, os suspeitos roubaram o carro para fazer um arrastão pela cidade.

Dentro do veículo foram encontrados celulares, diversos equipamentos eletrônicos, entre outros objetos de valor. O adolescente foi encaminhado à Delegacia Especializada em atos infracionais.

No momento do acidente, o tráfego de veículos no local ficou comprometido. Agentes de trânsito estavam no local controlando o tráfego e orientando os condutores.



