Servidor do Detran-AM é suspeito de usar arma para ameaçar motoristas

Manaus – O funcionário do Departamento Estadual de Transito do Amazonas (Detran-AM) Isaías de Paiva Vieira, de 48 anos, foi detido, nesta sexta-feira (6), com uma pistola da marca Taurus, calibre 38, com seis munições. A arma estava dentro de um carro, que foi abordado por policiais militares no bairro Parque Dez, Zona Centro-Sul de Manaus. Segundo informações de testemunhas, a arma era utilizada por Isaías para extorquir motoristas irregulares.

A arma só foi encontrada após uma busca no interior do carro, que o servidor dirigia. Isaías, que é funcionário do Núcleo de Operações Especiais de Trânsito (Neot), negou saber sobre a arma. Ele foi detido em flagrante, por policiais militares da Rocam, por volta das 20h, por porte de arma de fogo.

Isaías é funcionário do Núcleo de Operações Especiais de Trânsito (Neot) | Foto: Divulgação/PM-AM

Pessoas que passavam no local no momento da prisão afirmaram que Isaías usava a arma para intimidar, humilhar e extorquir pessoas que utilizavam veículos irregulares e eram flagradas durante operações do Detran-AM. Caso a pessoa não lhe desse o dinheiro solicitado, ele ameaçava com a arma e apreendia o veículo das vítimas.

A reportagem entrou em contato com a assessoria do Detran-AM para saber o posicionamento do órgão sobre o caso, mas ainda não houve retorno.

