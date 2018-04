Quadrilha que fornecia drogas para bocas de fumo é presa em Manaus

Todos os integrantes da quadrilha foram presos por tráfico de drogas | Foto: Divulgação/Polícia Civil

Manaus - Andresso Ramos de Carvalho, de 23 anos, o “Bigão”; Arlisson Ferreira Chagas, de 18 anos; Denilson Figueiredo da Silva, de 40 anos; Jackson Gomes de Moura, de 20 anos, e Rodrigo dos Santos Vieira, de 24 anos, foram presos em flagrante por envolvimento com o tráfico de drogas por volta das 11h, de sexta-feira (6), na rua Corá, bairro Cidade de Deus, Zona Norte da capital. A ação foi realizada por policiais civis do 12º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

De acordo com o delegado titular do 12º DIP, Henrique Brasil, as investigações em torno do caso tiveram início há aproximadamente seis meses, após a equipe de investigação prender, no bairro Flores, Zona Centro-Sul de Manaus, cinco homens envolvidos com o tráfico de drogas.

A droga foi apreendida após denúncia anônima | Foto: Divulgação/Polícia Civil

Os infratores apontaram Andresso como o fornecedor das drogas. Segundo o delegado, os policiais civis receberam, ainda, delações feitas ao número: (92) 99962-4480, o disque-denúncia da unidade policial, afirmando que “Bigão” morava no bairro Cidade de Deus, mas fornecia as substâncias ilícitas para bocas de fumo no bairro Flores.



“No momento em que chegamos ao endereço indicado avistamos Andresso entregando uma sacola para um homem, ainda não identificado, que estava em uma motocicleta e rapidamente deixou o lugar. No momento em que abordamos “Bigão” achamos com ele 11 porções grandes de oxi. Durante revista na casa dele encontramos Arlisson, Denilson, Jackson e Rodrigo embalando substâncias entorpecentes. Ao todo, apreendemos 280 trouxinhas de cocaína e oxi em sacos personalizados, dois pratos contendo cocaína, uma porção grande de haxixe, dois mil pinos para armazenar droga, duas balanças de precisão e uma moldura de prensa”,relatou Brasil.

Reincidentes

O delegado informou que, durante consulta ao Sistema Integrado de Segurança Pública (Sisp), foi verificado que Denilson era considerado foragido do sistema prisional, onde cumpria pena por tráfico de drogas. Rodrigo, que cumpriu pena por tráfico de drogas, estava em liberdade provisória desde sexta-feira (6) e faz uso de tornozeleira eletrônica. Já “Bigão” tem passagem pela polícia por tráfico de drogas.

Flagrante

Andresso, Arlisson, Denilson, Jackson e Rodrigo foram foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Ao término dos procedimentos cabíveis na unidade policial, o bando será levado para Audiência de Custódia no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, bairro São Francisco, zona sul da cidade. Após a Audiência de Custódia, Denilson será reconduzido à unidade prisional na capital.

