Industriário é morto enquanto jogava dominó com traficante da Zona Sul

Manaus - O industriário Waldir Gomes Fernandes, de 45 anos, conhecido como “Nenê”, foi executado com um tiro na cabeça. Segundo testemunhas, a vítima estava sentada em uma mesa de bar, jogando dominó com amigos, quando foi surpreendida pelo atirador. O caso aconteceu no início da noite deste sábado (7), na rua Ceará, bairro Santa Luzia, Zona Sul da capital.



Um amigo de Waldir, suposto traficante identificado como “Pedrinho”, também foi baleado e conseguiu fugir ferido. Testemunhas informaram à polícia que um homem, não identificado, desceu de um carro, modelo Gol, de cor preta e placa não identificada. Ele foi até a entrada do bar e atirou em direção à mesa onde estava Nenê e Pedrinho.

Após os disparos, o homem fugiu no veículo. Ninguém no local soube identificá-lo.

Conforme a polícia, o objetivo do atirador era matar “Pedrinho” - que é envolvido com o tráfico de drogas no bairro. Porém, um dos disparos acabou atingindo Waldir, que não resistiu e morreu no local.

“O suspeito nem entrou no bar, atirou do portão e, por isso, o industriário acabou sendo baleado. Para não ser preso ou morto, o Pedrinho fugiu e, até o momento, ainda não deu entrada em nenhuma unidade de saúde, mas iremos fazer monitoramento”, explicou um investigador da Polícia Civil.



"Nenê" era muito querido no bairro e era amigo de infância de "Pedrinho". Segundo moradores, a vítima fatal não era envolvida com o crime.

O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) | Foto: Daniel Landazuri





“Foi morto por estar no lugar errado e com pessoas erradas. Ele era um trabalhador”, contou uma dona de casa, de 32 anos.

Polícias militares da 2ª Cicom atenderam a ocorrência, mas nenhum suspeito do crime foi preso. O caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Edição: Bruna Souza



