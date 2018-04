Homem é morto com tiro na cabeça dentro de motel na Cidade de Deus

Manaus - O autônomo Rodrigo Pinheiro de Souza, de 20 anos, foi assassinado com um tiro na cabeça e o amigo dele, de 23 anos, ficou ferido ao ser baleado com dois tiros pelo corpo. O crime aconteceu na madrugada deste domingo (8), quando os dois amigos estavam com duas acompanhantes, dendro de um quarto de um motel, localizado na avenida Nossa Senhora de Fátima, no bairro Cidade de Deus, Zona Norte de Manaus.

As mulheres não ficaram feridas e fugiram do local do crime. Segundo a polícia por volta de meia-noite e meia, os dois casais, chegaram de Uber no motel e seguiram par um quarto de luxo, logo em seguida, quatro homens, entraram no estabelecimento. Os suspeitos utilizavam um carro modelo Sandero, de cor prata e placas não identificadas.

Leia também: Vídeo: criminosos invadem pousada e matam homem a tiros no Novo Aleixo

Os criminosos invadiram o quarto onde estavam as vítimas e fizeram os disparos no local. Rodrigo foi atingido na cabeça e morreu dentro do banheiro do quarto. Menison foi baleado em um dos braços e no ombro, ele foi socorrido e levado ao Hospital Pronto-socorro Platão Araújo, na Zona Leste.

De acordo com informações do Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops), mesmo ferido, Menison informou aos policias que a motivação para o crime seria um acerto de contas em relação ao tráfico de drogas na área do Mutirão. O sobrevivente ainda relatou que o possível mandante seria o traficante "Tio Patinhas".

Policiais militares da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), fizeram buscas pelos suspeitos, mas ninguém foi preso. O criminosos fugiram sem ser identificados. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), investiga o caso.

