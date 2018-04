Morre traficante da zona Sul baleado durante jogo de dominó em bar

Manaus - Conhecido pelo envolvimento com o tráfico de drogas na rua Ceará, no bairro Santa Luzia, Zona Sul, Pedro Barbosa da Silva Marques, o "Pedrinho", morreu na manhã deste domingo (8), horas depois de dar entrada no Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto. Ele foi alvejado com três tiros em um atentado na noite de sábado (7), enquanto jogava dominó em uma mesa de bar.

" Pedrinho" estava na companhia do amigo de infância, Waldir Gomes Fernandes, de 45 anos, que também foi baleado no ataque, lev ando um tiro na cabeça e morrendo no local.

Após o autor dos tiros, ainda não identificado pela polícia, fugir em um veículo modelo Gol de cor preta, "Pedrinho" também escapou do local. Depois de algumas horas, ele deu entrada no HPS 28 de Agosto.

O Instituto Médico Legal (IML) informou que o corpo de "Pedrinho" chegou ao órgão por volta das 12h de hoje.

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) está no encargo das investigações. Conforme o órgão, o objetivo do atentato era assassinar "Pedrinho", que é envolvido com o narcotráfico, mas o autor acabou tirando a vida de Waldir. O amigo do traficante não tinha envolvimento com o crime e era querido pelos moradores do bairro.

"Ele só estava no lugar e na hora errada. Costumava se relacionar com a pessoa errada. Trabalhava em uma indústria e era um homem honesto", afirmou uma dona de casa com 32 anos.



No momento em que os policiais militares da 2ª Cicom chegaram ao local, eles não encontraram nenhum suspeito. Testemunhas não identificaram o atirador e nem dar mais informações sobre o crime.

Edição: Bruna Souza

