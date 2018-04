Homem morre, esposa e filha ficam feridas após bando metralhar casa

Manaus - Após ter a casa invadida por criminosos encapuzados, Mardson de Oliveira Serrão, de 21 anos, foi executado com vários tiros. A companheira dele, de 19 anos, atingida com cinco tiros, foi socorrida com vida, juntamente com a filha do casal, de um ano, que também foi baleada com um disparo na cabeça. O caso aconteceu na madrugada deste domingo (8), na rua 246, bairro Novo Aleixo, Zona Norte de Manaus.



Por volta das 3h, cerca de cinco homens encapuzados efetuaram vários disparos contra a fechadura da entrada principal do apartamento. Eles conseguiram arrombar a porta de ferro e invadiram o imóvel.

Segundo a polícia, Mardson chegou a sair do quarto, onde dormia com a família, mas retornou ao ver os criminosos entrando no local. Ele fechou a porta do cômodo.



A reportagem contou 39 tiros na porta do quarto onde a família dormia | Foto: Janailton Falcão





Os atiradores ainda insistiram para que ele saísse, mas não houve respostas. Eles então metralharam a porta do quarto. Foram efetuados mais de 50 disparos. Os tiros atingiram Mardson, a esposa e a filha deles.

Testemunhas informaram que os suspeitos fugiram, em dois carros, de modelos e placas não identificadas.

"Dois carros davam apoio do lado de fora. Os criminosos me viram da janela de casa e apontaram a arma na minha direção, depois gritaram para eu entrar", contou um empresário, morador da área.





Mardson não resistiu e morreu no local do crime. A mulher e a filha foram socorridas pelo Samu. A bebê foi encaminhada para o Pronto-socorro da Criança Joãozinho, onde continua internada na UTI em estado grave. A mãe passou por cirurgia e permanece estável no Hospital Platão Araújo, na Zona Leste.

O Em Tempo foi até o local do crime e se deparou com uma verdadeira cena de guerra. Havia buracos de tiros espalhados por todo o imóvel. Somente na porta do quarto, onde a família dormia, foram contabilizados 39 marcas de tiros. Brinquedos da criança e roupas do casal estavam completamente sujas de sangue. As manchas de sangue escorriam do teto até o chão do apartamento.

Os familiares das vítimas não foram localizados para comentar o caso. Os moradores da área relataram que, no início desta manhã, os familiares estiveram no apartamento e retiraram objetos e móveis das vítimas.

"Eles levaram móveis e pertences que estavam em bom estado de conservação", disse uma dentista, de 27 anos, que não quis ser identificada.

De acordo com a polícia, cápsulas de pistola ponto 40 foram encontradas no apartamento. O ataque, possivelmente, foi motivado por um acerto de contas. A companheira da vítima, antes ser levada ao hospital, relatou que Mardson tinha e nvolvimento com o crime. O caso é investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

