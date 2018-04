Presidiário é morto com tiro na cabeça na Zona Leste de Manaus

Manaus - Um homem, ainda sem identificação, foi morto a tiros na noite deste domingo (8), no conjunto São José dos Campos, bairro São José, Zona Leste de Manaus. O homem usava uma tornozeleira eletrônica, o que indica que ele era apenado monitorado pelo sistema prisional do Amazonas.

Leia mais: Homem morre, esposa e filha ficam feridas após bando metralhar casa

O crime aconteceu na rua Rio Branco e, aparentemente, é resultado de um acerto de contas. De acordo com o tenente Raymilson, da 9ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o homem não era conhecido na área.

“Ninguém sabe quem foi e, até mesmo por medo, os vizinhos não querem dizer quem foi", relatou o policial.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para a remoção do corpo. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) investigará o caso.

Outro caso

Também neste domingo, um homem foi executado com vários tiros no bairro Novo Aleixo. Mardson de Oliveira Serrão, de 21 anos, estava em casa com a mulher e a filha, quando um bando chegou e metralhou a casa. As duas ainda foram atingidas: a filha de Mardson foi baleada na cabeça, e a mulher tomou cinco tiros.

Edição: Bruna Souza

Leia também

Discussão com PM termina com um morto e irmão dele ferido no AM

Homem nu se arrisca entre carros, é atropelado e quase perde a perna

Forro de maternidade cai e assusta mães e recém-nascidos em Manaus