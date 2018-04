SENAI capacita 'patrulheiros' para instalação de conversor digital

Manaus - Cerca de 200 alunos dos cursos de aprendizagem industrial e técnicos do Serviço Nacional de Aprendizagem (SENAI-AM) participaram na última sexta-feira (7) da aula inaugural “Patrulha Digital” no auditório Professor Arivaldo Silveira Fontes, na Escola SENAI Antônio Simões (ESAS).

A ação é uma realização do Seja Digital, SENAI Amazonas e Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e TV, com a presença do diretor de projetos especiais da Rede Globo, André Dias, Ceo da Rede Amazônica, Phelipe Daou Jr., gerente da Seja Digital, Maisa Porto e do vice-presidente da Federação das Indústrias do Estado do Amazonas (FIEAM), Nelson Azevedo.

Os instrutores Stenio Monteiro e Rosumiro Trindade vão treinar os patrulheiros digitais que vão atuar no auxílio aos moradores de seus bairros na instalação da antena e do conversor, equipamentos que permitem que televisores antigos, tenham acesso ao sinal digital.

Como é o caso dos alunos do curso técnico em administração, Diane Neves e João Souza, 17 anos, ambos, que aproveitaram a oportunidade dada no “aulão” e colocaram em prática o que estavam aprendendo na teoria, e assim mostrar aos presentes como é fácil e prático a instalação dos equipamentos digitais.

“Vi que não é difícil e que com a prática realizada poderei utilizar o que aprendi em minha casa, eu mesmo irei instalar, e ainda ajudar meus vizinhos. Tenho facilidade em ajudar, sou bem comunicativa, e isso com certeza vai contribuir e muito, quem precisar”, disse Diane, que também é jovem aprendiz na empresa Moto Honda da Amazônia pelo SENAI.

Para Nelson Azevedo, os alunos estão tendo uma oportunidade de ampliação de competência profissional e também de participação deste processo de convergência digital, que marca uma importante mudança tecnológica no nosso país.

Os alunos serão o apoio dos técnicos voluntários do programa Seja Digital na cidade de Manaus e nos municípios de Itacoatiara e Careiro da Várzea, locais do Amazonas, que terão seus sinais analógicos desligados até o dia 30 de maio. São 240 mil kits a serem instalados nos domicílios desses locais pela Seja Digital com os voluntários e ajuda da “Patrulha digital” até o último dia do sinal analógico.

São 240 técnicos voluntários formados pelo SENAI em parceria com a Seja Digital, que já atenderam, até o momento, famílias dos bairros da Compensa, Cidade Nova, Jorge Teixeira, Redenção, Japiim, Petrópolis e Conjunto Viver Melhor dos bairros, Santa Etelvina e Monte da Oliveiras.

“A meta é atender a todos os agendados pela Seja Digital até o dia 30. Tenho certeza que vamos conseguir, a instalação é rápida e prática, precisamos apenas da colaboração das famílias para que o trabalho seja 100%”, disse o instrutor do curso de Eletroeletrônica Rosumiro Trindade.

Para o gerente da ESAS, José Nabir, a parceria com a Seja Digital é importante na medida em que ela prioriza a instituição e que confia na formação profissional do SENAI. “É uma ação que visa implementar o processo de formação de pessoas com capacidade a auxiliarem a comunidade nessa etapa de mudança”, frisa Nabir.

Para quem compra o conversor, e não consegue instalar, basta ligar para o 147 e realizar o agendamento do técnico ou se preferir, agendar em mutirões realizados no seu bairro, em escolas, PACs ou CRAS, mais próximo de sua residência. Para os beneficiários de programas do Governo Federal os kits saem de graça, basta ligar e obter as informações necessárias.

