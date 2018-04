Preso homem acusado de roubo em centro de compra da Zona Leste

Celulares em posse do suspeito | Foto: Divulgação

Manaus - Policiais militares da Companhia de Cães (CipCães) da Polícia Militar do Amazonas e da Companhia de Operações Especiais (Coe), também da PMAM, prenderam um homem, na tarde desta quarta-feira (11/04), acusado de ter roubado 17 aparelhos de telefone celular de uma loja, dentro de um centro de compras, na zona leste de Manaus.



Os policiais faziam patrulhamento nas viaturas 1943/Canil e 1891/Coe, e estavam nas proximidades do Terminal 5, no São José, quando receberam a denúncia dando conta de um possível roubo no centro de compras.

Ao chegar ao centro de compras, os militares depararam com um homem em atitude suspeita, correndo pela alameda Cosme Ferreira, segundo informações de populares, em fuga por ter roubado 17 aparelhos celulares de uma loja.

Preso pelas equipes da Companhia de Cães e da Coe, Arilson da Silva Leal, 21, estava de posse de um simulacro de arma de fogo, tipo pistola. Após ser preso o homem foi encaminhado a delegacia do 9º Distrito Integrado de Polícia (DIP), para que fossem tomadas as providências.

