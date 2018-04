Caminhão é apreendido levando mais madeira que o autorizado pelo Ibama

Manaus - Um caminhão foi apreendido no fim da tarde do último sábado (14), na avenida Coronel Teixeira, no bairro Ponta Negra, Zona Oeste de Manaus, transportando madeira de forma ilegal.

A ocorrência foi registrada durante patrulhamento de rotina na tarde de sábado, em que um policial militar do Batalhão de Policiamento Ambiental do Amazonas flagrou o caminhão carregado com a mercadoria na via.

O condutor do caminhão tinha posse de Documento de Origem Florestal (DOF), emitido pelo Ibama, com autorização para transportar uma quantidade de 24 metros cúbicos de madeira. O caminhão, entretanto, levava 30 metros cúbicos de madeira.

O condutor, identificado como Maurício Lima da Silva, de 49 anos, foi preso e liberado logo em seguida. O material apreendido passou por perícia do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) e será encaminhado à Delegacia Especializada em Crimes contra o Meio Ambiente (DEMA).

Edição: Lívia Nadjanara

