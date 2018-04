Polícia apreende 2 kg de drogas em embarcação vinda de Tonantins

Adelmo Nunes Santos, de 32 anos, estava em embarcação com destino a Manaus. | Foto: Divulgação

Tonantins - Na tarde do último sábado (14), um homem foi preso no município de Tonantins (a 849 km de Manaus), por tráfico de drogas. Adelmo Nunes Santos, de 32 anos, que estava em embarcação com destino a Manaus foi preso em flagrante. Com ele foram encontrados dois pacotes de pasta base de cocaína.

Leia também: Trio suspeito de tráfico e porte ilegal de armas é preso no 'Morro'



De acordo com informações da Polícia Militar do município, a ação teve início em um patrulhamento de rotina no porto hidroviário. Com a chegada da embarcação Expresso Cristal, os policiais notaram o comportamento suspeito de Adelmo que, ao notar a presença dos policiais, adentrou rapidamente na embarcação.

Com a autorização do comandante do barco, os policiais revistaram a bagagem do passageiro e encontraram dois pacotes de entorpecentes, supostamente pasta base de cocaína. O suspeito tinha como destino a capital amazonense. Foi dada voz de prisão ao acusado e o mesmo foi apresentado na Delegacia de Tonantins com sua integridade física preservada.





Leia mais:



PC adota 'lei da mordaça' sobre investigação da chacina na Compensa

PF prende homem que transportava 260 kg de maconha pelo rio Solimões

'Gata' é presa por roubo de celular em Itacoatiara