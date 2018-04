Inscrições abertas para concluir Ensino Fundamental e Médio pelo EJA

Manaus - Para quem deseja retomar os estudos, o Centro Literatus informa que estão abertas as inscrições para a Educação de Jovens e Adultos (EJA). Com turmas no horário da manhã, tarde e noite, o aluno consegue recuperar o tempo perdido aliando as aulas ao seu dia a dia, já que cada disciplina tem duração de cinco dias, o que torna uma excelente opção para quem deseja conciliar estudo e trabalho.

O investimento é a partir de R$ 55 por disciplina, com material incluso, mas o Centro Literatus também conta com pacotes com valores promocionais para os alunos. A instituição também oferece a modalidade através do programa In Company, possibilitando que as organizações possam investir na formação educacional de seus colaboradores.

No Ensino Fundamental, o aluno realiza oito disciplinas: matemática, artes, inglês, educação física, português, geografia, história e ciências. Já no Ensino Médio, são doze disciplinas: matemática, filosofia, português, sociologia, história, inglês ou espanhol, além de geografia, química, educação física, biologia, artes e física.

Os interessados podem efetuar a matrícula na unidade do CEL localizada na rua Pará, n° 165 – Vieiralves. Para mais informações, basta entrar em contato através dos telefones: (92) 3305-2271 / 9 9136-1230.

Mercado de Trabalho

De acordo com a coordenadora do EJA, Macilândia Leão, em dez anos oferecendo a modalidade, o Centro Literatus possibilitou que mais de 3.300 pessoas concluíssem o Ensino Fundamental e Médio.

“Além de conquistar o diploma, o aluno passa a ver sua realidade com outros olhos, adquire novos conhecimentos, aprende a confiar mais em si, resgata a autoestima e motivação para voltar para o mercado de trabalho”, disse a gestora.

O trabalho, a família ou a falta de ter alguém para cuidar dos filhos estão entre a maioria das justificativas para abandonarem os estudos. “E como a escolaridade mínima para muitas vagas de emprego é o Ensino Médio completo, muitos acabaram retornando para a sala de aula e até mesmo viram no Ensino Técnico a chance de melhoria de vida”, comenta Macilândia.

Uma pesquisa realizada pelo Centro Literatus revelou que 38% dos alunos que concluem o EJA ingressam imediatamente em um curso na área técnica.

