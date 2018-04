Prefeitura identifica mais de 2.500 famílias em áreas de cheias

Manaus - Teve início nesta segunda-feira (16), a nova fase da “Operação Cheia 2018” da Prefeitura de Manaus, que consiste na identificação de 2.569 famílias residentes nas áreas passíveis de alagação para a atualização do banco de dados do “SOS Enchente”.

A ação iniciou pelo bairro do Educandos e é organizada pela Secretaria Executiva de Proteção e Defesa Civil de Manaus e pela Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Direitos Humanos (Semmasdh).

Leia também: Prefeitura inicia próxima fase da Operação Cheia 2018 em Manaus

“Hoje, nós estamos iniciando essa nova fase das atividades da Operação Cheia 2018 junto com as secretarias integradas para que a gente possa entrar nessas áreas, verificar e identificar os moradores e dar continuidade ao monitoramento das residências. E caso seja identificada alguma situação de risco de desabamento, iremos tomar as providências imediatas”, destacou o secretário Executivo de Proteção e Defesa Civil do município, Cláudio Belém.

De acordo com secretário da Semmasdh, Dante Souza, a medida preventiva identifica as famílias em situação de risco para poder auxiliá-las, caso seja decretado estado de calamidade pública em virtude da subida das águas do rio Negro.

“Estamos trabalhando com a estimativa de identificar 700 famílias da orla do bairro de Educandos. No ano passado, chegamos a identificar 678 famílias nesta mesma área. Essa é uma recomendação do prefeito Arthur Virgílio Neto, em realizar essa operação todos os anos para prestar assistência à população”, pontuou o secretário.

A previsão é de que ação seja concluída no início do mês de maio nos demais bairros monitorados pelo órgão.

De acordo com o Departamento de Operação da Defesa Civil, 15 bairros da cidade são monitorados semanalmente pelo órgão: Tarumã, Mauazinho, São Jorge, Educandos, Raiz, Betânia, Presidente Vargas, Colônia Antônio Aleixo, Aparecida, Centro, Santo Antônio, Cachoeirinha, Glória, Compensa e Puraquequara.

Também participam da “Operação Cheia 2018”, as secretarias municipais de Infraestrutura (Seminf), de Meio Ambiente (Semmas), da Saúde (Semsa), de Educação (Semed), de Limpeza Pública (Semulsp), além do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito (Manaustrans), Guarda Municipal, Subsecretaria de Abastecimento, Feiras e Mercados (Subsempab) e Polícia Ambiental do Amazonas.

