Dupla assalta passageiros de ônibus alternativo no Distrito Industrial

Manaus - Um ônibus alternativo foi assaltado no início da tarde desta terça-feira (17), na zona Sul de Manaus. O assalto aconteceu próximo à uma fábrica de motocicletas no Distrito Industrial, e os dois infratores conseguiram escapar entrando em outro ônibus.

De acordo com o motorista do transporte, que não quis se identificar, os assaltantes teriam subido no alternativo próximo à fábrica, e em determinado ponto, anunciaram o assalto.

A dupla levou pertences pessoais de todos os passageiros, incluindo fardamento de industriários. “Eu estava indo para o trabalho, com a minha farda na bolsa, e até isso eles levaram”, contou uma passageira que também não quis se identificar.

O motorista seguiu o outro ônibus em que a dupla entrou até a avenida Silves, na Cachoeirinha, e no meio do caminho, acionou a Polícia Militar. Policiais da 3ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) estiveram no local, e orientaram os passageiros a registrarem Boletim de Ocorrência.

No local, o motorista relatou que não foi a primeira vez que foi assaltado. “Acho que já é bem a terceira vez que eu sou assaltado durante o trabalho”, ressaltou.

