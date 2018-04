5 pessoas são presas pela polícia após tiroteio no bairro Mutirão

O caso está sendo registrado na 27º Companhia Interativa Comunitária (Cicom) | Foto: Divulgação

Manaus - Pelo menos duas pessoas ficaram gravemente feridas e foram encaminhadas ao Hospital e Pronto Socorro 28 de Agosto, e três acabaram presas pela polícia após um intenso tiroteio, na tarde desta quinta-feira (19), no bairro Mutirão, localizado na zona Norte de Manaus.

De acordo com a polícia os envolvidos estavam tentando ocupar o comando da boca de fumo da área mais foram surpreendidos pelo policiamento da Força Tática e pela equipe da 27º Companhia Interativa Comunitária (Cicom).

A polícia informou também que 6 armas foram apreendidas, entre elas, um arma calibre 12'', três pistolas, sendo duas de uso exclusivo da Polícia, e duas arma calibre 38''. O caso está sendo registrado na 27º Companhia Interativa Comunitária (Cicom).

Outro Crime



Em uma operação militar, denominada "Pororoca", a polícia invadiu e fechou, na madrugada desta quinta-feira (19), um ponto de drogas na invasão Alfazema, no conjunto João Paulo, bairro Jorge Teixeira, na zona Leste de Manaus. No local, foram encontrados vários menores de idade, responsáveis por transportar a droga e fazer a manutenção da "boca de fumo".

No total, foram apreendidos aproximadamente um quilo de oxi, 25 pinos de cocaína, um colete a prova de balas, uma balança de precisão, um rádio transmissor ponto a ponto, além de uma espingarda calibre 12 e diversas munições. O tenente da 30º Cicom, Bruno Almeida, contou que, no momento em que a guarnição chegou ao local, diversas pessoas começaram a fugir desesperadas.

"Conseguimos alcançar um menor de 15 anos de idade, que estava com porções de entorpecentes. Depois que o interrogamos rapidamente, ele indicou o local onde eram guardadas as drogas e as armas", falou.

Após a desarticulação do ponto de drogas, os policiais encaminharam o menor à Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai).

