Presas 12 suspeitos de receptação com mais de 400 celulares em Manaus

Manaus -A segunda fase da Operação Fora de Área, no Amazonas, deteve 12 pessoas suspeitas de receptação e apreendeu 419 aparelhos celulares, 30 tabletes, dois notebooks e quatro balanças de precisão, nesta sexta-feira (20), em Manaus. A ação ocorreu ao longo da manhã, na feira do bairro São José, zona leste da capital.



De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), a ação policial tinha o objetivo de apreender celulares sem comprovação de origem, oriundos de assaltos a ônibus do sistema de transporte público, que estariam sendo vendidos em diversos estabelecimentos comerciais da região.

Além dos mais de 400 celulares, os policiais também apreenderam aproximadamente 200 outras carcaças de aparelhos, desmontados para a extração de peças. Em notebooks, também foram identificados programas de reinicialização dos aparelhos.

De acordo com a polícia, foram conduzidos para esclarecimentos:

Rodrigo Rafa de Castro Silva, 30 anos

Pedro Teles Patrício, 42 anos

Adriane Valéria Feitosa, 29 anos

Antônio Claudemir Mota, 42 anos

Missias Neves da Silva, 40 anos

Evandro de Souza Bentes, 32 anos

Leison Carvalho de Oliveira, 37 anos

Régis Figueiredo Firmo, 24 anos

Márcio Araújo Soares, 45 anos

Edinaldo Bentes Palma, 31 anos

Marivaldo Firmino da Costa, 45 anos

Reginaldo Rebelo Uchoa, 39 anos

As oitavas serão feitas no Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO).

Secretário Executivo-Adjunto de Operações da SSP-AM, tenente-coronel da Polícia Militar, Klinger Paiva

O Secretário Executivo-Adjunto de Operações da SSP-AM, tenente-coronel da Polícia Militar, Klinger Paiva, explicou que todos os aparelhos são produtos de roubo.“O planejamento possibilitou que os policiais se deslocassem para os locais exatos. Lá encontramos diversas irregularidades e apreendemos todos os materiais ilegais nas lojas que percorremos.Nenhum comerciante conseguiu comprovar a posse dos materiais por meio de documentos e notas fiscais. Os produtos são provenientes de descaminho e suspeitos de furto e roubo”, destacou



Um inquérito será aberto para apurar o caso.

A Delegacia Interativa da Polícia Civil fará a catalogação dos equipamentos e anunciará, posteriormente, o início do processo de resgate pelos donos.

Além de documentos fiscais de comprovação de propriedade, será necessário levar o IMEI, código contido em cada celular que funciona como uma identidade individual para o reconhecimento dos verdadeiros donos.

Participaram da Operação Fora de Área 2 policiais militares do Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam), policiais civis lotados no DRCO e da Delegacia Fazendária e agentes Manaustrans.

