Fieis homenageiam padroeiro dos trabalhadores com carreata em Manaus

Manaus - Em comemoração ao Dia do Trabalhador, o Santuário de São José Operário, no bairro da Praça 14, realiza, na terça-feira (1º), uma carreata que percorrerá as ruas de Manaus. O trajeto terá início na Paroquia de São José, situada no bairro que leva o nome do santo, na Zona Leste de Manaus. Ao final do trajeto os carros serão abençoados, com água benta, pelos padres Salesianos.

A carreata terá saída às 9h da Paroquia de São José, na rua Paracuúba, no bairro de São José, na Zona Leste da cidade; seguindo pela Avenida Grande Circular, Avenida Noel Nutels, Avenida Timbiras, Avenida Governador José Lindoso, Avenida Cosme Ferreira, Avenida André Araujo, Rua Salvador, Rua Recife, Rua São Luís, Rua Major Gabriel, Rua Visconde de Porto Alegre com chegada no Santuário São José.

A programação dos festejos de São José e do Dia do Trabalhador seguirá às 17h, quando acontecerá uma missa no Santuário São José, procissão pelas ruas do bairro, entre Rua Visconde de Porto Alegre, Rua Ramos Ferreira, Rua Major Gabriel, Avenida 7 de setembro, Avenida Visconde Porto Alegre chegando no Santuário São José, com um arraial festivo com comidas típicas e o lançamento do APP do Santuário.

Programação:

1º de maio (terça-feira)

9h - Saída da Carreata da Paróquia São José Operário na zona leste, para o Santuário São José no bairro da Praça 14,

10h30 – Previsão de chegada da carreata no Santuário São José Operário onde os carros serão abençoados com água benta

17h – Missa no Santuário São José em homenagem ao santo protetor do trabalhador, seguido de Procissão

18h30 – Arraial Festivo e Lançamento do APP do Santuário São José

