Crianças são encontradas em situação de abandono em Manaus

Manaus - Duas crianças, uma de um ano, e outra de quatro anos, foram encontradas por pessoas da comunidade no fim da noite da última segunda-feira (30), em situação de abandono. O caso aconteceu na rua Retirante, bairro Colônia Terra Nova, na Zona Norte de Manaus.

A casa onde as crianças estavam fica localizada nas proximidades da Escola Estadual Ana Lúcia de Moraes Costa e Silva, na Colônia Terra Nova. De acordo com os vizinhos, desde domingo (29) não se tinha notícias dos pais. As crianças estavam em condições insalubres, sem alimentação e sem higiene pessoal.

Policiais militares da 18ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) atenderam a ocorrência. As crianças foram encaminhadas para a Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca). Os pais das crianças ainda não foram localizados, mas devem ser processados pelo crime de abandono de incapaz.

