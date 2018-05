São José: Fiéis caminham em procissão pelas ruas do Centro de Manaus

O ato de fé seguiu pela avenida Ramos Ferreira, Major Gabriel, avenida Sete de Setembro, e retornou à Visconde de Porto Alegre | Foto: Janailton Falcão

Manaus - No meio da multidão, diversas histórias de fé e devoção ao santo padroeiro dos trabalhadores. A procissão em homenagem a São José Operário levou milhares de fiéis a caminhar pelas principais vias do Centro da cidade de Manaus, no final da tarde deste dia 1º de maio.

Devota desde a infância, a Assistente Social Aparecida Ribeiro, de 52 anos, se diz agradecida ao santo por nunca ter ficado desempregada. "Tenho São José como um homem trabalhador, como um grande exemplo de pai e de marido, porque se não fosse com a ajuda dele, Maria não teria completado sua missão de ter o filho de Deus e de cuidar dele quando criança", disse.

São José Operário, padroeiro dos trabalhadores | Foto: Janailton Falcão

Já a professora Andrea Nascimento, de 48 anos, é a primeira vez que participa das homenagens ao santo. "Hoje estou aqui para agradecer pelas graças obtidas neste ano. Recorri ao santo e este ano alcancei uma importante colocação profissional, pela qual eu já batalhava há alguns anos. Quero fazer outro pedido e espero que São José interceda por mim novamente", conta.

O deputado José Ricardo, do Partido dos Trabalhadores (PT), que também é um dos fiéis que acompanham as celebrações, comentou sobre o significado desse momento na vida dos trabalhadores. "São José reflete o exemplo de um homem batalhador, o que se aplica aos milhares de trabalhadores que chegam até ele pedido um emprego", disse.

A procissão saiu do Santuário de São José, após missa celebrada pelo padre João Benedito, pároco da comunidade. O ato de fé seguiu pela avenida Ramos Ferreira, Major Gabriel, avenida Sete de Setembro, e retornou à Visconde de Porto Alegre.

Para garantir a segurança dos fiéis que participaram da procissão, a Polícia Militar montou um grupo formado por 25 membros da corporação. O Manaustrans também esteve presente com 7 agentes de trânsito no local.

Santuário de São José Operário | Foto: Janailton Falcão

Santuário

Com capacidade para mais de 5 mil pessoas, o Santuário de São José Operário completou no último dia 5 de fevereiro 70 anos de fundação. "O santuário começou como uma igrejinha, mas o interessante não é o tamanho, estruturalmente falando, o que o torna um santuário, mas as ações que aqui desenvolvemos e a fé e a união da nossa comunidade", comentou o padre João Benedito.

"Aqui damos assistência para mais de 10 comunidades, atendemos pessoas vítimas da violência, alcoólatras, dependentes químicos e também realizamos um trabalho voltado para os jovens e recebemos todos aqueles que buscam uma colocação profissional", finalizou.

Padre João Benedito | Foto: Janailton Falcão

