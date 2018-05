Prefeitura lança serviço de transporte por aplicativos: o Táxi Manaus

Aplicativo foi lançado oficialmente na tarde desta sexta-feira | Foto: Lucas Vitor Sena

Manaus - A população de Manaus agora poderá contar com mais um serviço de transporte por aplicativos: o Táxi Manaus. Gerenciado pela Prefeitura de Manaus, o aplicativo foi lançado oficialmente na tarde desta sexta-feira (4), na Praia da Ponta Negra, zona Oeste da capital.

Cerca de 4 mil taxistas estão cadastrados no aplicativo, segundo a base de dados da Superintendência Municipal de Transportes Urbanos (SMTU), que, junto com a Secretaria Municipal de Comunicação (Semcom), faz a coordenação do aplicativo.

Para o coronel Franclides Ribeiro, superintendente da SMTU, o aplicativo é um ganho para a população de Manaus. "Somos a terceira capital a ter um aplicativo como esse. Creio que o empreendedorismo e a inovação são a mola mestra da economia, e a cidade mostra que está recuperando a sua atividade econômica com criatividade e inovação", ressaltou o superintendente.

O aplicativo foi totalmente desenvolvido pela Prefeitura, e a previsão é que em 2020, a gestão do Táxi Manaus seja entregue ao Sindicato dos Taxistas do Amazonas (Sintáxi-AM). Cerca de R$ 200 mil foram investidos no desenvolvimento do aplicativo, pelo prazo de dois anos.

O prefeito Arthur Neto ressaltou que, com o lançamento do aplicativo, o projeto de Cidade Inteligente ressaltado na campanha está em plena marcha.

"Me perguntaram se eu não gostava dos demais aplicativos de transporte. Eu respondi que sim, mas que eu também gostaria que os taxistas participassem dessa concorrência. Creio que agora, a concorrência vai ser leal com os demais aplicativos, sem falar na credibilidade dos motoristas de táxi", ressaltou Arthur, que chegou de táxi ao evento.

