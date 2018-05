Trio preso no Santa Etelvina tinha R$ 4,5 mil, arma e drogas

Manaus - Policiais militares da 26ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), na viatura 6384, detiveram um homem e duas mulheres por tráfico de drogas no bairro Santa Etelvina, Zona Norte de Manaus, na noite de sexta-feira (4).

Conforme relato dos policiais, durante o patrulhamento, eles se depararam com um indivíduo em atitude suspeita, que, ao ver a viatura trafegando no local, começou a andar rapidamente. De imediato, a guarnição abordou o suspeito que estava de posse de uma pequena porção de entorpecente. Ao ser indagado, o suspeito informou que em sua residência, no Parque Santa Etelvina, rua Japur Verde, havia mais drogas escondidas.

A equipe se deslocou até a residência do suspeito e localizou balanças de precisão, 1 cachimbo para uso de entorpecente, 1 tablete de erva - supostamente maconha prensada, 1 porção grande da mesma erva, 1 sacola com o mesmo produto, 1 tablete com substância semelhante a oxi.

Após a apreensão, o infrator relatou ainda que, no Conjunto Viver Melhor, bloco 38, havia arma de fogo, dinheiro e mais droga.Neste segundo ponto indicado nada foi encontrado, pois sua companheira e sua cunhada tinham feito a retirada do material. O infrator ligou para elas solicitando que retornassem com o material. Ao retornar ao apartamento, as infratoras trouxeram 5 sacolas com pedras possivelmente oxi, 6 munições, calibre 38 e a quantia de R$ 4.051.

Os infratores foram conduzidos e apresentados no 18º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para as devidas providências legais.



Outra prisão

A Polícia Civil do Amazonas, por meio da equipe de investigação do 18° Distrito Integrado de Polícia (DIP) prendeu em flagrante um jovem de 19 anos, envolvido com tráfico de drogas na capital. Ele foi preso na casa onde mora, na rua Sócrates Gonçalves, bairro Novo Israel, Zona Norte da capital, na tarde de sexta.

“Nos deslocamos ao lugar indicado para averiguarmos a veracidade das informações repassadas. Abordamos Samuel na residência dele e durante revista no local, o jovem indicou onde a droga estava escondida. No telhado do imóvel encontramos 54 trouxinhas de oxi. Apreendemos com ele, ainda, R$ 2 em espécie”, relatou o delegado Bruno Hitotuzi, do 18º DIP.

Jovem tinha 54 trouxinhas de oxi e R$ 2 em espécie. | Foto: Divulgação





O jovem foi autuado em flagrante por tráfico de drogas. Ao término dos procedimentos cabíveis na unidade policial, ele foi levado para Audiência de Custódia no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, no bairro São Francisco, Zona Sul de Manaus.

