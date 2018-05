Avenida Brasil: três carros se envolvem em acidente e homem é atingido

Manaus - Um homem foi atropelado por um celta preto, após este ser empurrado por um carro branco em alta velocidade, na manhã deste sábado (5) na Avenida Brasil, no bairro Compensa, Zona Oeste da capital. A vítima, que no momento da colisão estava calibrando os pneus do seu carro, quebrou a perna e foi levada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital 28 de Agosto, na Zona Centro-Sul.

De acordo com informações da Polícia Militar, um carro branco estava em alta velocidade quando colidiu com o celta preto. Este perdeu o controle na avenida e acabou batendo no homem que estava na pista, fora do seu carro.

Leia também: Saped realiza 1ª Jornada Amazonense contra Violência Sexual Infantil

Ainda segundo policias da 5° Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o carro desgovernado, era conduzido por uma mulher que fugiu do local sem prestar socorro à vítima. No local, nenhuma testemunha conseguiu identificar a placa do carro. “O motorista do celta contou que a mulher só saiu do veículo rapidamente, mas logo fugiu sem prestar qualquer socorro aos dois atingidos”, disse o tenente responsável.

O celta preto foi atingido por um carro branco em alta velocidade. A condutora fugiu sem prestar socorro. | Foto: Divulgação

Já o condutor do Celta preto, que foi atingido pelo carro branco, permaneceu no local tentando acalmar o homem ferido e logo chamou a ambulância para prestar socorro.

Leia mais:

Manaus Ambiental realiza palestra para futuros engenheiros

População reclama do atendimento na Receita Federal, em Manaus

Praça da Matriz no Centro de Manaus sofre ação de vândalos