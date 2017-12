Rocam prende quadrilha 'equipada' com armas, munições, drogas e veículo

Uma quadrilha foi presa neste sábado (23) por prática de roubos à residências na cidade por policiais militares da Rocam. Rodrigo Nascimento Vieira, de 28 anos, tinha um mandado de prisão aberto por homicídio e, na abordagem policial, entregou os demais participantes das ações, entre eles Rafael Costa da Silva, de 27 anos, Suellen Christina Silva de Oliveira, de 34 anos, Juliana Costa Colares, de 28 anos, e Janderson da Silva Cleto, de 28 anos.

Leia também: Maradona viaja para Holanda para novo desafio de futevôlei

Após indagar Rodrigo sobre sua participação em roubos à residências em varias zonas da cidade, conforme informação enviada ao WhatsApp de denúncia (99522-7699), a equipe da Rocam chegou aos demais integrantes do bando na Zona Norte. Com eles foram encontrados um revólver calibre .22 e uma arma caseira, munições, uma porção de drogas, 5 telefones celulares e um veículo Amarok roubado, com placas clonadas.

Os outros 4 integrantes confessaram a participação nos roubos e todos foram conduzidos ao 10º DIP para procedimentos legais.

Leia mais:

Dor na lombar? Cuidado, pode indicar problemas sérios

Gramados da Arena da Amazônia, Carlos Zamith e Colina recebem serviços de revitalização

Zumba, aeroboi ou dança de salão? O importante é dançar!