Familiares de detentos reclamam e visitação é liberada na UPP

A manhã deste sábado (23) foi de tumulto na entrada da Unidade Prisional do Puraquequara. Familiares de presos reivindicaram liberação da visita aos internos. A Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) informou, por meio do Major Lima Junior, que a entrada de todos os grupos de familiares não havia sido proibida.

De acordo com o major, que também é coordenador do sistema prisional, a demora foi uma medida de segurança em virtude do princípio de motim na noite de sexta (22).

De baixo de muita gritaria e chuva intensa, a entrada foi liberada a partir das 10h30 e as famílias passaram por revista para ter acesso à unidade. Isso fez com que novamente se formasse uma outra fila, dessa vez na porta de dentro da UPP, onde os parentes ficaram aglomerados até a liberação total por volta das 12h30.

Para uma dona de casa de 65 anos, que não quis se identificar, é comum a prática de atraso de liberação de entrada nesta unidade. "Meu filho está aí pagando pelo que fez, mas não posso levar comida e roupa nos dias que a Justiça autoriza, no caso hoje e terça. O pior é que quando liberam [para entrada] só ovo e salsicha. Um horror", reclama.

Mulheres com crianças de colo também que aguardavam reclamam que isso sempre acontece e, muitas vezes, não conseguem levar roupas íntimas dos companheiros, porque não são liberados. "Meu marido só tem uma cueca. Não sei porque não estão liberando. Queremos saber qual o problema", comenta uma companheira.

Ao todo haviam mais de 100 pessoas aguardando para visitar os parentes presos na unidade. Essas pessoas estavam levando alimentos e roupas para os detentos. Outras estavam com os filhos, sendo dezenas de crianças na fila esperando junto às mães a

As visitas na UPP são realizadas aos sábados até as 16h, no entanto devido ao atraso, alguns pavilhões ela será estendidas até as 17h e em outros até às 18h deste sábado.

Reforço

Pouco antes da liberação de acesso dos familiares ao presídio, dois carros com policiais da Ronda Ostensiva Cândido Mariana (Rocam) chegaram à unidade.

O policiamento começou a ser reforçado dentro e fora do UPP desde a sexta, quando chegaram cerca de 40 policiais da Força Nacional para a segurança nos presídios locais.

Major Lima informou, ainda, que logo mais a Seap deve enviar nota oficial sobre a movimentação.

Edição: Lívia Nadjanara

