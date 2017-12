Bares e casas noturnas são fiscalizados em operação da SSP

Na noite desta sexta (22) bares e casas noturnas foram vistoriados em operação comandada pela Secretaria de Segurança Pública. A Operação ‘Impacto de Segurança – Fase 5’ investiu na fiscalização de problemas com autorizações legais e verificação de ordem.

A primeira vistoria foi na rua Liberdade, bairro Nossa Senhora das Graças, onde o bar Pagode da Siderte foi notificado por não ter o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. “Caso esse AVCB não exista, o regulamento informa que o local deve ser notificado e dado o prazo de 15 dias para regularização. Ou seja, na primeira vistoria o bar não é fechado, se essa for apenas a irregularidade. A não ser que existam outros elementos de grande periculosidade para a permanência dos usuários no local. Então nesse caso, o local pode ser fechado na primeira visita“, explicou o capitão Janderson Silva, do Corpo de Bombeiros.

Bar com problemas de documentação foi notificado pelo Corpo de Bombeiros. | Foto: Roberto Carlos / Secom

Logo após, a operação seguiu para o Bar V8, localizado na avenida Ephigênio Salles, bairro Parque Dez e, por último, seguiu para obar Porão do Alemão, localizado no bairro Ponta Negra, zona Oeste de Manaus.

A operação contou com um efetivo total de 33 policiais civis do Departamento de Repressão do Crime Organizado (DRCO), da Delegacia Especial da Criança e do Adolescente (Depca), do Departamento de Investigação sobre Narcóticos (Denarc), do Grupo Força Especial de Resgate e Assalto (Fera) e do Departamento de Polícia do Interior (DPI).

Lei do silêncio

É significativo, segundo a SSP-AM, o número de bares que funcionam desrespeitando a lei do silêncio e é obrigação do Estado realizar esse monitoramento para que a população possa ter garantida a sua sensação de segurança e tranquilidade.

A operação faz parte da política de segurança pública implementada pelo Governo do Estado, que tem como objetivo trazer de volta para a população a tranquilidade no seu dia a dia.

