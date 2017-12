Prefeitura interdita faixa da rua Pará, após abertura de nova cratera

De acordo com informações da Seminf, a terra cedeu após a ruptura de um dos dutos que passam pelo subsolo no local. | Foto: Marcio Melo

Devido à forte chuva da manhã deste sábado (23), em Manaus, uma parte da obra iniciada na semana passada para contenção de uma cratera na rua Pará desabou, formando um novo buraco, desta vez no estacionamento da lanchonete McDonald's, localizado na esquina das Avenidas Pará e Djalma Batista.



Para não atrapalhar as obras, agentes do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização de Trânsito (Manaustrans) interditaram parte da via. O trânsito no local não foi totalmente interrompido.



De acordo com um funcionário do estabelecimento, que não quis se identificar, o buraco abriu durante a chuva. “Foi muito rápido, em um momento estava chovendo e em outro momento a terra já havia começado a ceder, abrindo o buraco”, conta.

Segundo informações do Subsecretário de Serviços Básicos da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), Antônio Peixoto, o trecho da construção desabou após o rompimento de um dos dutos de água que passam por debaixo do local.



Ainda de acordo com o subsecretário, a construção é muito antiga e não há como prever se outros trechos irão ceder, contudo a secretaria está tomando as devidas providências para impedir acidentes.

A estrutura antiga e precária não aguentou a forte chuva e acabou cedendo à pressão. | Foto: Marcio Melo





“Essas construções são do governo do Coronel Peixoto, na década de 70. São dutos que não tinham sequer uma estrutura de ferro que os suportasse. Com a forte chuva, eles não aguentaram e acabaram cedendo”, explicou o subsecretário.

Funcionários da Seminf estiveram de prontidão no local desde o incidente ocorrido na rua e garantem uma rápida solução para o novo buraco. | Foto: Marcio Melo

Ainda segundo Peixoto, o duto será restaurado e a previsão é que o trecho seja restaurado e entregue ainda neste sábado. Ele também ressaltou que uma equipe da Seminf permanecerá no local para acompanhar o andamento das obras.

Confira a nota completa da Seminf:

A Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) detectou um afundamento na calçada ​da rua Pará​,​ próximo à Djalma Batista, bairro Nossa Senhora das Graças​, zona Centro-Sul, onde fica uma rede de drenagem paralela à que foi substituída nesta semana.

As equipes da secretaria ainda estavam na via executando a finalização de uma drenagem e manutenção preventiva no local onde ocorreu o rompimento de uma tubulação da empresa Manaus Ambiental, no último domingo, 17/12.



​A Seminf ​ressalta que os serviços não interferem na via e que apenas uma faixa foi isolada. A circulação d​e veículos segue normal.







