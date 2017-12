Após briga, homem mata companheira a facadas no centro de Manaus

O corpo foi encontrado em um casarão localizado na Rua Sete de Setembro, próximo à praça da matriz. | Foto: Alexandre Fonseca / Seminf

Uma mulher ainda não identificada, com aparência de ter entre 20 a 25 anos, foi morta a facadas em um casarão abandonado, localizado na Avenida Sete de Setembro, no Centro, Zona Centro-Sul de Manaus.



A vítima, ainda não identificada pela polícia, morreu no local. O companheiro da mulher, apontado como suspeito, ainda não foi encontrado pela polícia. De acordo com a polícia civil, o local onde a vítima foi encontrada costuma ser ponto de encontro para usuários de drogas na região.



Vítima foi esfaqueada pelo possível companheiro após discussão entre o casal. | Foto: Divulgação

Os policiais que atenderam à ocorrência, da 24ª Companhia Interativa de Polícia (Cicom), não souberam informar os motivos que levaram o casal à discussão que terminou em morte.





O IML foi acionado e o corpo foi removido para serem realizados os procedimentos de necropsia. O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (Dehs).

