Para resolver, em definitivo, o problema de drenagem atravessando a avenida Djalma Batista, na esquina da rua Pará, zona Centro-Sul , o ​p​refeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, anunciou para janeiro de 2018 o início de uma obra construída com ármico , moderna linha de tubos de grande imersão, fabricados em aço de alta eficiência e resistência estrutural, o que torna o projeto mais econômico, versátil e rápido de montar, além de mais duradouro.

“É um trabalho para durar 50, 60 anos. Vai dar um pequeno transtorno, mas não será o transtorno de paralisar a cidade”, afirmou o prefeito​ durante inspeção d​o serviço de recuperação da drenagem rompida na tarde deste sábado, 23/12​, na avenida Djalma Batista esquina com a rua Pará, próximo ao local onde um outro trecho de drenagem havia sido rompido, na semana passada.

​Arthur anunciou, ainda, a revisão da rede de drenagem a partir do Parque dos Bilhares, em direção a rua Pará, corrigindo os defeitos de drenagem.​ ​O prefeito atribuiu ao envelhecimento da rede de drenagem os problemas que vem sendo detectado​s​ nos últimos dias. “A maior influência é a esclerose, a velhice dessa rede, precisamos renov​á-la. Manaus precisa muito de investimentos sérios e vultosos em drenagem macro e micro. Se não se fizer assim, não se sustenta a pavimentação acima da terra”, afirmou o prefeito.

O rompimento

Após ​a ​forte chuva ​d​a tarde deste sábado, que danificou uma rede de drenagem profunda na calçada de uma rede de lanchonete da avenida Djalma Batista, bairro Nossa Senhora das Graças, zona Centro-Sul, a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) substituiu a tubulação danificada que estava paralela à rede substituída nesta semana após o vazamento de água da Manaus Ambiental.

Para evitar novos transtornos, uma nova rede de drenagem de quarto metros foi implantada no local com tubos de concreto armado. Uma enorme quantidade de lixo doméstico também foi retirado d​a área. Em seguida foi feito um reaterro e nos próximos dias será fei​ta a recomposição da calçada.​ ​Durante a execução da obra, apenas uma faixa da rua Pará foi isolada para garantir mais segurança aos trabalhadores e motoristas. Agentes do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito (Manaustrans) orienta​ram os condutores.

