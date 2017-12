Carro foi arrastado pela correnteza do local, porém o motorista e passageiros saíram antes do veículo afundar. | Foto: Divulgação

A poucos dias do natal, a chuva tem sido constante na capital Amazonense. Na manhã deste sábado (23), o dia amanheceu nublado e, em poucas horas, uma forte chuva com muitos raios e rajadas de vento assolou a cidade. Devido ao fenômeno, várias ocorrências foram registradas em Manaus, entre acidentes com veículos até risco de desabamentos de moradias.



Na avenida Constantino Nery, dois veículos, de modelo e placa não identificados pelo Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização de Trânsito (Manaustrans), colidiram deixando um dos motoristas levemente machucado. Já na Avenida Torquato Tapajós, um acidente entre um carro modelo Palio e uma motocicleta, derrubou o casal Jânio e Telma Alencar da moto em que estavam.

Leia também: Em Tempo cria lista de transmissão de notícias pelo WhatsApp



Segundo informações, a garupa da moto, Telma, sofreu apenas uma lesão no corpo e foi levada ao Hospital e Pronto Socorro 28 de Agosto, de onde foi liberada no início desta noite.

Além de acidentes, a chuva alagou vários trechos da cidade, como na Rua São Paulo, próximo ao Supermercado DB da Ponta Negra, onde motoristas relataram um volume muito grande de água na rua devido ao Igarapé da Cachoeira Grande.

Segundo um morador de uma comunidade próxima ao Igarapé, que não quis ser identificado, é comum que a população jogue sofás, geladeiras e outros objetos no curso d’água. Por isso, durante o período de chuvas, a água invade as calçadas.

Nesta mesma rua um carro com cinco pessoas foi arrastado pela correnteza e ficou parcialmente afundado no Igarapé. O motorista e os quatro passageiros restantes conseguiram pular do veículo antes que ele caísse. Ninguém ficou ferido.



No Beco Merssejana, bairro Redenção, Zona Oeste de Manaus, um casebre de madeira estava em risco de desabar, segundo informações da Defesa Civil. De acordo com técnicos do órgão que estiveram no local, a construção é precária e foi feita em cima de um esgoto. Durante a forte chuva a construção cedeu de maneira leve.

Ainda de acordo com os técnicos da Defesa Civil, não será necessário demolir a casa. A moradora e proprietária do local teve que sair temporariamente do imóvel e já está abrigada na casa de familiares. Uma equipe da Defesa Civil deve ser enviada para reavaliar o estado do imóvel na próxima semana.