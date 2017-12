“Não tenho mais família, todos morreram, quase não recebo visitas a não ser de amigas próximas e algumas outras pessoas queridas. Isso já não me faz tanta falta. Todos aqui me tratam com carinho, quase como se eu fosse da família. No natal, não é diferente, temos muitas festas, é muito bom”, conta a idosa residente da Fundação de Apoio ao Idoso Doutor Thomas (FDT), Eurídice Maria da Conceição, de 83 anos.



Assim como Eurídice, a FDT abriga outros 125 idosos. São 47 mulheres e 78 homens, divididos em grau de dependência.

Os idosos chegaram à Fundação, por diversos motivos, desde negligência familiar até questões de desamparo na velhice. Muitas vezes, a família não tem condições de lidar com as necessidades da pessoa idosa.



A aposentada Maria da Salete Machado é uma das residentes mais antigas do local. Após 25 anos morando na Fundação, a idosa também considera os funcionários como sua família e diz que a instituição é seu lar. “Só saio daqui no momento em que Deus me chamar”, afirma.

Salete diz que mesmo que os familiares quisessem levá-la la do local para morar junto com eles, não sairia. “Sou tratada como uma princesa aqui”, afirma. Dentre as muitas aventuras vividas na Fundação, a idosa recorda do casamento realizado com um dos namorados que conheceu no local, falecido anos depois.



“Tenho muitas recordações boas desse local, vivi amores e construí uma família com os funcionários daqui”, relata a idosa.

Então é Natal

A época natalina é sempre um momento muito esperado por todos os idosos da FDT. Segundo a diretora-presidente da Fundação, Martha Moutinho, diz que desde o início do mês de dezembro, a casa organiza atividades em referência à data. “Buscamos trazer o sentimento natalino em referência ao amor e ao nascimento de Jesus”, explica.

Apesar de muitos idosos não passarem o natal com suas famílias, a diretora afirma que a data é celebrada com muito carinho e uma programação elaborada especialmente para os idosos. “A interação entre idosos e funcionários é muito familiar. nosso evento de natal é um comprometimento dos funcionários da FDT como família os idosos”, diz.

O empresário aposentado José Printes, de 73 anos diz que, apesar de ser residente da instituição, ainda recebe muitas visitas de familiares e amigos. “Minha irmã me visita em todos os natais, alguns outros colegas, além dos funcionários aqui da fundação”, relata Printes.

Natal dos Anjos

Todos os anos, a FTD realiza seu tradicional evento de natal. Participam funcionários, idosos e convidados especiais. Neste ano, a edição contou com uma peça teatral, representada por funcionários com a ajuda de idosos da fundação. Aencenação retratava a ‘morte’ do Natal, uma crítica à perda do sentido da época para o 'capitalismo'.

Para os idosos, a época é muito esperada, como conta a residente Salete. “O Natal é uma época maravilhosa e aqui, na Fundação, me sinto muito bem recebida, sou tratada com uma princesa”.



Para aqueles que quiserem fazer visitas aos idosos residentes da Fundação Doutor Thomas, é necessário ligar para o setor de serviço social da instituição, pelo número (92) 3215-6955 e agendar um horário para ir até à instituição.

