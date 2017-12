Retorno do feriado deve ser mais intenso a partir das 14h

Com o término das comemorações natalinas nesta segunda (25), as pessoas que moram na capital e estavam comemorando a data em municípios do interior do Estado já se preparam para fazer a viagem de volta à Manaus. A movimentação foi tranquila durante toda a manhã, porém a Agência Reguladora de Serviços Concedidos do Amazonas (Arsam) estima que o movimento deve ser intensificado a partir das 14h tendo em conta o horário após o almoço e a forte chuva que atinge vários pontos do Estado.

Ainda de acordo com a Arsam, a estimativa é de que mais de 15 mil pessoas deveriam deixar a capital amazonense até o dia 24, véspera do feriado. A agência previa, ainda, o deslocamento de aproximadamente 2 mil táxis intermunicipais para cidades de Rio Preto da Eva, Novo Airão, Itapiranga, Iranduba, Careiro Castanho, Careiro da Várzea e Autazes.

“Todos os dias, há mais de duas mil pessoas saindo da Rodoviária para esses municípios, graças às festas de fim de ano. Os destinos mais procurados foram Manacapuru, Rio Preto da Eva, Novo Airão, Presidente Figueiredo e Itacoatiara”, explica Oziel Mineiro, engenheiro do Departamento de Transporte Intermunicipal da agência.

Ao fazer um comparativo com este mesmo período do ano passado, ele relata que a movimentação foi muito maior este ano. “Em 2016 a estimativa era de 10 mil pessoas e o resultado final foi de 12 mil. Já este ano a estimativa foi de 15 mil e devemos fechar esses dados logo após o fim do feriado”, explicou.



O agente de viagem Eduardo Araújo Marques, de 21 anos, que trabalha na empresa Azatur, que faz transporte interestadual, também afirmou que a procura por passagens foi maior que no ano passado. Segundo ele, os municípios mais procurados foram Rorainópolis, Caracaraí, ambos em Roraima, e para Boa Vista.

“Comparado ao ano passado, neste ano a procura foi muito maior. Para Rorainópolis a passagem estava R$ 96 e para Caracaraí custava R$ 129. Já para Boa Vista, a VIP custava R$ 210 e a tradicional R$ 157”, disse.

