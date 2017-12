Polícia investiga assassinato de passageira da Uber em Manaus

A mulher foi assassinada minutos após entrar em um carro no Centro de Manaus. | Foto: Marcio Melo

As investigações sobre a morte de Iracélia Silva Neves, assassinada na tarde desta última quarta-feira (20), dentro de um carro da Uber, no centro de Manaus, prosseguem na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), sob o comando do delegado titular Juan Valério.



Sob o processo de investigação, o delegado afirma que está seguindo várias linhas de investigação, mas que não há nada ainda de concreto sobre o caso.



De acordo com a autoridade policial, vários pontos devem ser considerados. Um deles é o tempo que a mulher morou em Manacapuru. "Iracélia esteve envolvida com um companheiro nessa ocasião em que morou em Manacapuru, com quem teve problemas, chegou até a registrar um B.O contra ele", ressaltou.

A polícia também busca informações a respeito de outros lugares onde a vítima teria morado. “Pouco tempo antes da morte, ela mudou de endereço. Estamos buscando informações para saber se essa mudança tem relação com o assassinato”, revela o titular da DEHS.

A mulher foi assassinada minutos após entrar em um carro no Centro de Manaus. | Foto: Marcio Melo

Ao ser questionado a respeito da medida protetiva solicitada por Iracélia, poucos meses antes de ser executada, o delegado falou que o fato também está sendo investigado. “Ela tinha acusações contra o ex companheiro, mas tudo precisa ser averiguado com cuidado. Não podemos arriscar por a culpa em um inocente, sem aprofundar nas investigações", pontuou.



Uma outra suspeita é que Iracélia esteja envolvida com atividades ilícitas, devido a quantia em dinheiro que carregava no momento em que foi morta. A moça carregava R$ 760, além de vários cartões de crédito e dois telefones celulares. “Temos que considerar todas as possibilidades. O fato dela estar com dinheiro em espécie reforça a probabilidade de estar envolvida com coisas ilegais”, acrescentou.

Suspeitos

A jovem foi executada dentro de um carro da Uber, por dois homens em uma motocicleta. Apesar de haver imagens que mostram o momento do crime, o delegado titular afirma que a execução ocorreu de forma muito rápida, o que dificulta a identificação dos suspeitos. “Não há como identificar as pessoas por meio de filmagens. A ação foi muito rápida. O trabalho é todo investigativo. Precisamos analisar todas as possibilidades”, explicou.

Relembre o caso

A passageira da Uber foi executada na tarde de quarta-feira (20) por dois suspeitos que se aproximaram do veículo em uma motocicleta. Conforme a perícia criminal, Iracélia foi atingida com três tiros, sendo dois na cabeça e um na região da axila.

A passageira estava no veículo da Uber dirigido por Wendel Andrade dos Santos, de 42 anos, que, por pouco não foi baleado. "A mulher solicitou a chamada pela aplicativo no fim da tarde, ainda na rua Tarumã. No semáforo fomos surpreendidos e ela, que foi baleada, caiu morta sobre o meu colo", disse o motorista.

