Prefeitura conclui obra de recuperação de talude, na avenida Brasil

O deslizamento de terra ocorreu após uma chuva | Foto: Mário Oliveira/Semcom

A Prefeitura de Manaus finalizou nesta terça-feira (26), à noite, os serviços de recuperação em um talude que desbarrancou na avenida Brasil, próximo à Maternidade Moura Tapajóz, no sentido bairro-Centro, na Compensa, zona Oeste.



Os trabalhos de restabelecimento da via foram iniciados na manhã de terça-feira, e contaram com homens e máquinas da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf). O deslizamento de terra, na via, ocorreu após uma forte chuva que atingiu a cidade, na segunda-feira (25), à tarde, comprometendo um trecho da avenida.

A obra emergencial foi realizada nas proximidades da Maternidade Moura Tapajóz | Foto: Mário Oliveira / Semcom

Ainda ontem pela manhã o prefeito de Manaus Arthur Virgílio Neto vistoriou os trabalhos no trecho da avenida Brasil. Na ocasião, ele destacou que a prefeitura se prepara para fazer um grande número de obras de drenagem e reconstrução de pontes.

Leia também: Em Tempo cria lista de transmissão de notícias pelo WhatsApp

O investimento previsto é de R$ 250 milhões, dinheiro oriundo de um empréstimo adquirido com a Caixa Econômica Federal para obras de infraestrutura.



Recuperação



“Toda a área foi reconstruída. Primeiro fizemos uma cancha (base para receber o material de reaterro), e, em seguida, fomos colocando material até chegarmos ao nível da rua, quando colocamos o acabamento e a massa asfáltica. Um serviço rápido e eficaz para resolvermos o problema, conforme orientação do prefeito Arthur Neto e do nosso secretário de Infraestrutura, Marcos Rotta”, destacou o subsecretário de Serviços Básicos da Seminf, Antônio Peixoto.

| Foto: Mário Oliveira / Semcom

Nesta quarta-feira, 27, serão iniciados os serviços de drenagem superficial, que consiste na construção de meio-fio, sarjeta, calçada, muro de proteção e gradil do trecho afetado.



Durante todo o serviço, o Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização de Trânsito (Manaustrans) manteve agentes no local e apenas uma faixa da via foi isolada com cones, para segurança dos motoristas e pedestres.

Leia mais:

Passageiros esfaqueiam suspeito de roubo a ônibus em Manaus

Troca de tiros deixa um ferido no Igarapé do 40

Ex-governador do AM, José Melo, é solto e vai passar Réveillon em casa