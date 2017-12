Concurso para professores tem 22,7 mil inscritos em Manaus

As inscrições para o concurso público para professores, promovido pela Prefeitura de Manaus, para as vagas da Secretaria Municipal de Educação (Semed) encerraram com o total de 22.718 inscritos. O certame prevê o preenchimento de 400 vagas e formação de cadastro de reserva, de acordo com a necessidade da secretaria.

Terminada as inscrições, agora os candidatos devem ficar atentos à divulgação dos locais e horários para realização da prova que será aplicada no dia 21 de janeiro. As informações estarão disponíveis no site do Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (Ibade).

Leia mais: Ronaldo Nogueira pede demissão do Ministério do Trabalho

O concurso será realizado em duas fases de caráter eliminatório e/ou classificatório. A primeira fase contará com a prova objetiva e a segunda com a prova de títulos, em que os candidatos classificados na primeira etapa deverão entregar cópias autenticadas de documentos que comprovem a formação superior de acordo com a vaga desejada.

As provas serão realizadas apenas em Manaus e o concurso terá validade de dois anos para nomeação dos candidatos, a contar da data de publicação do resultado, mas poderá ser prorrogado, uma única vez, em igual período.



Vagas

O concurso dispõe de vagas para professores de nível superior, que atuarão em turmas do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental (146), Educação Infantil (101), Artes (4), Ciências (37), Educação Física (23), Ensino religioso (5), Geografia (8), História (8), Inglês (3), Língua Portuguesa (5) e Matemática (60).

O certame prevê 5% das vagas para candidatos com deficiência. Além disso, também será feita a formação de cadastro reserva, que será utilizado conforme a necessidade da Semed.

Os aprovados terão carga horária de 20h semanais, com remuneração bruta de R$ 1.609,32, que pode ser acrescida de Função Especial de Magistério (FEM) de carga dobrada, Localidade Especial ou Educação Especial, conforme legislação específica.

O edital também pode ser acessado em http://dom.manaus.am.gov.br. Para pessoas com deficiência visuais o edital está disponível com audiodescrição no https://soundcloud.com/prefeiturademanaus/edital-concurso-semed-2017.

Informações e/ou dúvidas podem ser esclarecidas pelo Ibade, por meio do telefone (92) 3090-0338 ou do e-mail atendimento@ibade.org.br.

Edição: Lívia Nadjanara

Leia também:

Para roubar mãe, assaltantes miram arma em criança na Zona Leste

Professores terão aumento de 681 no salário em 2018

Confira o que abre e fecha na passagem de ano em Manaus