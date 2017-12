Após denuncia anônima, polícia fecha laboratório de drogas em Manaus

Foram apreendidos materiais utilizados para embalar e distribuir as porções de cocaína. | Foto: Divulgação

Na noite desta quinta-feira (28), por volta das 18h policiais militares da 2ª Companhia Interativa de Polícia (Cicom), após denúncias anônimas de moradores do Prosamim Liberdade, localizado no bairro Morro da Liberdade, Zona Sul de Manaus, um homem, identificado como Gabriel da Silva Serra, de 21 anos, acabou preso por vender drogas no local.



A polícia encontrou na casa do suspeito 1.800 trouxinhas de cocaína, uma porção grande também da droga, além de sacos plásticos, linhas e uma balança de precisão.

Mais de 1.800 trouxinhas de cocaína foram apreendidas no local. | Foto: Divulgação

Gabriel foi preso em flagrante por tráfico de drogas. Ele foi encaminhado ao 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP) para passar pelos procedimentos de apresentação.





