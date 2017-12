Sete meses após a morte do soldado da Polícia Militar Paulo Sérgio Portilho, o último foragido envolvido no caso, Fábio Barbosa de Souza, de 30 anos, conhecido como "Índio", foi capturado na manhã deste sábado (30) por policiais da 13ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom). Ele foi detido ao cometer um assalto. "Índio" também é apontado como suspeito de participar do assassinato do cantor Melvino Junior.



O suspeito foi preso na rua Atlético Mineiro, bairro Cidade de Deus, Zona Norte da cidade, onde teria assaltado um micro-ônibus. Segundo policiais militares, após praticar o assalto, "Índio" e o comparsa tentaram pegar um táxi. Uma viatura que passava pelo local notou a dupla com atitude suspeita e resolveu fazer a abordagem.

Durante a abordagem, os dois homens tentaram fugir, mas a polícia conseguiu capturar o criminoso envolvido na morte do soldado Portilho. Em depoimento, "Índio" informou que ele e seu parceiro pretendiam assaltar o taxista.

Último foragido envolvido na morte do PM Portilho é preso em Manaus. | Foto: Divulgação

O suspeito foi levado até o 15° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foi identificado pela polícia por envolvimento na morte do soldado da PM. O nome de Fábio foi citado por "Gigante", o mandante da morte de Portilho. Ele confessou que conhecia "Índio" em depoimento.



Relembre o caso

O soldado da Polícia Militar Paulo Sérgio da Silva Portilho, 34, foi agredido e esfaqueado pelo menos 13 vezes antes de ser enterrado em uma cova na periferia de Manaus.

Segundo o delegado Juan Valério, a vítima chegou à invasão Buritizal Verde, no bairro Nova Cidade, Zona Norte, por volta das 21h30 do dia 26 de maio, procurando informações sobre como poderia comprar um lote de terra no local. Ao ser identificado como policial, um grupo, pertencente a uma facção criminosa, o agrediu e o matou com pelo menos 13 facadas.



O corpo do policial foi encontrado na tarde do dia 30 de maio por uma cadela do canil da PM. O cadáver não apresentava aparentemente sinais de tiro.

