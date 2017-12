Mãe e filho são presos com meio quilo de cocaína na Cachoeirinha

Genecilda Oliveira, de 61 anos, conhecida como “Gel”, e o filho dela, Manoel Silva Júnior, de 31anos, foram presos por tráfico de drogas. A prisão foi feita pela equipe de investigação do 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), coordenada pela delegada Fernanda Antonucci, titular da unidade policial. Durante a ação, a namorada do traficante, uma adolescente de 17, foi apreendida por envolvimento na prática ilícita.



Conforme a autoridade policial, o trio foi surpreendido pelos policiais civis na casa onde morava, situada na avenida Castelo Branco, bairro Cachoeirinha, Zona Sul da capital. O flagrante ocorreu durante cumprimento de mandado de busca e apreensão para o endereço do imóvel, onde foi apreendido em posse dos infratores aproximadamente meio quilo de cocaína.

“Recebemos várias denúncias informando que estavam comercializando drogas naquela residência. Então representei à Justiça o mandado de busca e apreensão para o endereço dos infratores. O documento foi expedido no dia 22 deste mês, pela juíza Áurea Lina Gomes de Araújo, no Plantão Criminal. Ao realizarmos buscas no interior do imóvel, encontramos a droga escondida embaixo do colchão de Genecilda”, esclareceu Antonucci.

Conforme delegada titular da unidade, Fernanda Antonucci, o trio foi surpreendido pelos policiais civis na casa onde morava | Foto: Divulgação/PC

Genecilda e Manoel foram autuados em flagrante por tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas e corrupção de menores. Ao término dos procedimentos cabíveis no 1º DIP, mãe e filho foram levados para Audiência de Custódia no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, no bairro São Francisco, Zona Sul da capital.



Já a adolescente irá responder por ato infracional análogo aos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Em seguida ela será conduzida à Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai), onde serão adotadas as medidas cabíveis.

