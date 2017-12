Confira as atrações nos pontos de festa do Réveillon 2018 de Manaus

Sessenta horas de programação em seis pontos da cidade. Assim será o Réveillon de Manaus 2018, promovido pela Prefeitura de Manaus. As festas iniciam a partir das 19h do dia 31 e encerram na madrugada do dia 1º de janeiro. Ao todo, serão mais de 130 artistas envolvidos, entre atrações locais e nacionais, em diferentes zonas da cidade.

Zona Leste

Em uma das maiores zonas da cidade, a festa da virada terá nove horas de duração. Na Zona Leste, o palco será montado ao lado do Shopping Popular Phelippe Daou (T4), e a programação inicia a partir das 19h.

Além de promover o Réveillon no Shopping Popular, a Prefeitura de Manaus apoia mais três eventos na zona Leste: Colônia Antônio Aleixo, Mauazinho e comunidade Bela Vista, no Puraquequara. Juntas, as três festas totalizarão 25 horas de programação.

Zona Sul



O samba e a irreverência do sambista carioca Neguinho da Beija-Flor darão o tom da virada do Réveillon de Manaus no Amarelinho, no bairro Educandos, zona Sul. A festa da virada contará ainda com Américo Madrugada e Banda, Frutos do Pagode, Márcia Novo, Nunes Filho, Forrozão Segura Pizada e o DJ Wanderson Moura.

Zona Norte



Na zona Norte da cidade, 2018 será celebrado ao som do forró da banda Forrozão Já Kero e Toinho Forró Show, além do pagode do grupo Senti Firmeza e o brega de Wanderley Andrade. MC Picolé comanda nos intervalos.

A virada do ano na Praia da Ponta Negra contará com um show piromusical, que sincroniza música e fogos, com dez minutos de duração | Foto: Divulgação/Semcom

Programação



Viver Melhor – Zona Norte



20h às 22h - Forrozão Já Kero

22h às 0h - Toinho & Forró Show

0h às 2h - Grupo de Pagode Senti Firmeza

2h às 4h - Wanderley Andrade

Intervalos -MC Picolé

Amarelinho, Educandos – Zona Sul



20h30 às 21h20 – Américo Madrugada e Banda



21h40 às 22h30 – Frutos do Pagode

22h50 às 0h – Márcia Novo

0h30 às 2h – Neguinho da Beija-Flor (com participação de Marquinho Lessa)

2h20 às 3h – Nunes Filho

3h20 às 4h – Forrozão Segura Pizada

Intervalos – DJ Wanderson Moura

Valesca se apresentará na Zona Leste nas primeiras horas do ano novo | Foto: Divulgação

Shopping Popular Philippe Daou – Zona Leste



19h às 19h50 – Banda Uns e Outros

20h10 às 21h – Eder Rocha

21h30 às 22h40 – Marrakesh

23h às 0h – Banda Impakto

0h às 0h10 – Show Pirotécnico

0h30 às 1h40 – Valesca Popozuda

2h às 2h50 – Toinho & Forró Show

3h às 4h – Jôci Carvalho

Intervalos – DJ Ricardo Love

Praia da Ponta Negra – Zona Oeste



19h às 20h – DJ May Seven

20h às 21h – Pororoca Atômica

21h20 às 22h20 – João Victor & Rodrigo

22h30 às 0h – Show das Estrelas: Jéssica Stephens, Adriano Arcanjo, Taty Corazón e Márcio Cigano

0h às 0h10 – Show Pirotécnico

0h30 às 1h30 – Raça Negra

2h10 às 3h40 – Onze:20

4h10 às 5h40 – Forrozão Já Kero

Intervalos – DJ May Seven

Ensaios

Na última quinta-feira (28), os artistas que integram o “Show das Estrelas” realizaram o último ensaio antes da apresentação no palco do Complexo Turístico da Ponta Negra. O diretor-presidente da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), Bernardo Monteiro de Paula, acompanhou a apresentação, que será um dos principais pontos da festa da virada na Zona Oeste.

As festas iniciam a partir das 19h do dia 31 e encerram na madrugada do dia 1º de janeiro | Foto: Márcio James/Semcom

“O Réveillon na Ponta Negra vai ser uma noite muito especial, e toda a população está convidada a prestigiar essa festa, com muitas atrações e também com segurança. Além da Ponta Negra, nós teremos festa no Educandos e Shopping Phelippe Daou, com atrações nacionais em todos os três pontos. Além disso, a Prefeitura também apoia as festas de Réveillon nos bairros, como no caso do Viver Melhor, Colônia Antônio Aleixo e agora a comunidade Bela Vista, no Puraquequara”, afirmou Bernardo.

