Réveillon na Ponta Negra reúne artistas consagrados e público fiel

Um dos pontos mais tradicionais de Manaus, a Ponta Negra, iniciou a preparação para a chegada de 2018. Muita animação tomou conta das primeiras horas de celebração na praia mais famosa de Manaus. Convidada pelo segundo ano consecutivo para tocar no evento, DJ May Seven, fala sobre a emoção de tocar para um público tão grande.

Segundo a Dj, a energia que sente estando a frente das milhares de pessoas que passam o Réveillon na Ponta Negra é indescritível. "Apenas boas vibrações vindas de pessoas que vieram prestigiar a música. A paisagem também colabora. O cenário é sempre propício para uma grande noite, ao som de muita música boa e com a vista belíssima desse nosso rio", destaca.

A emoção também é grande entre os expectadores do evento. Para a vendedora Alyne Aguiar, passar o Réveillon na praia da Ponta Negra já virou tradição.

"É a terceira vez que passo aqui com a família e os amigos. A festa é sempre boa e inesquecível", disse. Segundo ela, a tradicional queima de fogos de artifício é o principal atrativo para vir à praia. "É bonito demais, só vindo para ver como é virar o ano aqui", afirma Alyne.

Réveillon na Ponta Negra reúne grande público | Foto: Marcelo Cadilhe





A diversão está garantida no local que recebe a maior festa de réveillon de Manaus. O que não pode faltar é a segurança. Algumas medidas estabelecidas pela Prefeitura de Manaus, através da Manauscult, garantem segurança para os manauenses curtirem a festa.

Para ter acesso à área do palco, todos devem passar por uma revista. Não é permitido entrar com guarda-chuva, tubos de bandeira, spray aerossol ou garrafas de vidro.



O gerente de vendas Marcos Lopes disse que já sabia das normas e veio preparado com sua esposa e filhos. "A gente entende que é pela nossa segurança, já saí de casa com as bebidas em garrafas pet", disse. É permitido também entrar com caixas de isopor e talheres, desde que sendo de plásticos ou nenhum material cortante.

Réveillon na Ponta Negra terá show pirotécnico especial | Foto: Marcelo Cadilhe

O momento da virada será muito especial para quem estiver na Ponta Negra. A contagem regressiva para a entrada de 2018 será feita no “Show das Estrelas”. No total, 60 artistas locais irão subir no palco a partir das 22h30 para celebrar junto com a população a entrada de um novo ano.



Nos primeiros 30 minutos do novo ano, a banda Raça Negra assumirá o comando da festa. Às 2h10, a atração nacional “Onze:20” dará continuidade à celebração. O forró ficará por conta da banda “Forrozão Já Quero”.

