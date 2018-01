Detran aponta três mortes e 367 multas de trânsito em fim de ano no AM

Nos cinco dias de duração da Operação Lei Seca, 367 multas foram aplicadas, 17 motoristas embriagados e prendeu dois homens. | Foto: Divulgação/Detran-Am

Após cinco dias de fiscalizações diárias, com revezamento de equipes em três turnos de trabalho, entre ações educativas e blitz da Lei Seca, o Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran) divulgou nesta terça-feira (2) 367 autos de infração, 17 flagrantes de embriaguez e 133 veículos retidos.

Além dos flagrantes de embriaguez, dois homens foram presos, um por porte de arma de fogo com numeração de série raspada e outro com CNH falsificada. Três pessoas morreram e 36 ficaram feridas em acidentes de trânsito



Leia também: Em Tempo cria lista de transmissão de notícias pelo WhatsApp

De acordo com o Detran, todas as zonas da cidade receberam blitz da Lei, com presença reforçada de agentes nas áreas próximas aos locais onde houve festa de réveillon patrocinada pelo município. O trabalho, que começou na tarde de quinta-feira (28), só terminou na manhã do dia 2 de janeiro de 2018.



Dos 17 flagrantes de embriaguez, três resultaram em prisão. | Foto: Divulgação/Detran-Am





Dos 17 flagrantes de embriaguez, três resultaram em prisão. Um dos presos e indiciados por crime de trânsito foi Andrey Oliveira da Silva, 35 anos. Ele foi abordado pelos agentes do Detran-AM durante blitz na Rua Delcídio do Amaral, na cabeceira da ponte que liga o bairro de Educandos ao Centro, na zona sul da cidade.



Além de estar dirigindo embriagado, ele portava uma pistola 765 com a numeração de série raspada. Foi indiciado por embriaguez e porte ilegal de arma de fogo, e aguarda audiência de custodia no 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Com um dos motoristas foi apreendida uma arma, o suspeito foi preso em flagrante. | Foto: Divulgação/Detran-Am

Outro homem preso durante as operações do Detran-AM no bairro de Educandos, foi Jocélio da Conceição Gomes, de 45 anos. Ele tentou furar o bloqueio dos agentes, mas, foi alcançado. Jocélio Gomes apresentou CNH falsa e ao ser indagado sobre a procedência do documento, disse que comprou de um homem, no município de Manacapuru e que pagou pelo mesmo a quantia de R$ 1 mil.



No total, o Detran-AM lavrou 367 autos de infração durante as operações de fim de ano. Foram removidos ao parqueamento do órgão, neste período, 133 veículos, sendo 77 carros e 36 motocicletas. Foram retidos 75 Certificados de Registro de Licenciamento Veicular (CRLV), documento de porte obrigatório recolhido, em casos de atraso.



Vítimas do trânsito

De acordo com balanço divulgado pelo Detran-AM o número de vitimas fatais e lesionadas em acidentes de trânsito durante o feriado prolongado do fim de ano, caíram em relação ao mesmo período do ano passado.



Três pessoas morreram e 36 ficaram lesionadas, em acidentes ocorridos em Manaus e no interior do estado.



Nos festejos de 2016 para 2017 foram registrados sete vítimas fatais e 39 lesionadas.





Leia mais:



Mulher fica ferida em acidente entre ônibus e micro-ônibus no Centro



Dupla é presa por tentativa de roubo com reféns em loja no Centro



'Índio' é preso por mortes do cantor Melvino Júnior e PM Portilho