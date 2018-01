Cinco ocorrências registradas após forte chuva nesta quarta (3)

Até às 16h desta quarta (3), cinco ocorrências foram registradas pela central de emergência 199 da Defesa Civil de Manaus, após a chuva, desta manhã, na capital amazonense.

O volume de chuva acumulado, conforme registro do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) foi de 27,8 milímetros.

As incidências foram duas ocorrências de desabamento parcial de casas de alvenaria, nos bairros Cidade Nova, Zona Norte e da Paz, Zona Oeste.

Também houve o registro de uma ocorrência de desabamento parcial de residência de madeira, no bairro Puraquequara, Zona Leste; uma ocorrência de rachaduras e alagação em residência, no bairro São Jorge, Zona Centro-Oeste; um risco de desabamento de casa, na comunidade Vale do Sinai, bairro Cidade Nova e um deslizamento de barranco, no bairro Flores, Zona Centro-Sul.

As equipes técnicas seguem no atendimento das ocorrências e a central de emergência 199 em pronto atendimento 24h.

