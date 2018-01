Prefeitura liga sinal de alerta contra invasões

Ocupações de terra em áreas públicas ou privadas são constantemente monitoradas pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas). Em 2018, o Gabinete de Gestão Integrada do Município (GGIM) e o Grupo Integrado de Prevenção às Invasões em Áreas Públicas do Amazonas (Gipiap) ligaram o sinal de alerta para combater ocupações irregulares na capital, por se tratar de um ano político, onde essa problemática aumenta em várias áreas da cidade.



Conforme a Semmas, no ano passado, foram registrados 32 focos de invasões na cidade, sendo as Zonas Norte e Leste com o maior índice de terrenos invadidos. A Semmas informa que o controle dessas invasões é realizado ininterruptamente, independente de ano eleitoral.

Além do GGIM e Gipiap, a Delegacia Especializada em Meio Ambiente (Dema) e Batalhão de Policiamento Ambiental da Polícia Militar do Amazonas também trabalham para conter invasões.

A economista Núbia Gonzaga, que atua com projetos ambientais, ressalta que as Zonas Norte e Leste ainda têm muitas áreas disponíveis para ocupação. "É muito relativo o motivo dessas áreas apresentarem maiores focos, porque são vários fatores. Mas, podemos dizer que essas áreas apresentam o distanciamento de políticas públicas e a questão de não fiscalização de órgãos públicos, que ajudam nessa ocupações." relata Núbia Gonzaga.

Ela aponta que as ocupações desequilibram a ordem natural do meio ambiente. Segundo Gonzaga, as invasões causam impacto na fauna e flora e, depois de ocupadas, o poder público geralmente não consegue recuperá-las.

Problemas

Bruno Ribeiro, de 27 anos, morador do bairro Santo Agostinho, Zona Oeste de Manaus, relatou que a área onde ele reside fica próxima a uma ocupação irregular de terra. "Eu vejo que é onde está concentrado o maior número de bocas de fumo, assassinatos e também de assaltos. Afeta na segurança do resto do bairro, que é precária. Isso assusta moradores que, na grande maioria das vezes, evitam fazer qualquer tipo de trajeto por essa invasão", explica.

O designer Felipe Rocha, 23, é morador da comunidade Campos Sales, Zona Oeste de Manaus. Ele relata que o sentimento de insegurança assusta a população da região. "Eu moro nas proximidades das zonas invadidas. Isso afeta minha vida, diretamente, no fator de segurança. Não estou dizendo que só tem bandido, mas é muito perceptível o aumento da quantidade de assaltos, furtos em residências e apartamentos, até mesmo dentro do condomínio onde eu moro" relatou Rocha.

Felipe também conta que já teve problemas para entregar um material que vendeu pela internet. "Muitas vezes, as pessoas tem até um certo preconceito por conta daqui ser uma ‘invasão’. Uma vez, fui vender um objeto e o comprador ficou com medo quando falei Campos Sales", esclarece.

O titular da Delegacia Especializada em Crimes Contra o Meio Ambiente (Dema), Bruno Hitotuzi, comentou sobre como as invasões afetam o ecossistema da área. “Recursos hídricos, fauna e flora são prejudicados com a construção, não planejada, dessas casas. E ainda, construção de poços artesanais e fossas, sem estudo prévio de impactos ambientais, apresenta sério risco de contaminação para os lençóis freáticos e igarapés que passam nas proximidades”, explica.

