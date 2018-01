Motorista de Uber consegue fugir de assaltantes ao saltar de carro

Mais um motorista da Uber foi vítima de assalto em Manaus. Desta vez, Gabriel Cruz Avelino Bonfim, de 29 anos, passou por momentos de terror quando teve o próprio carro assaltado por dois homens e uma mulher na noite de sábado (6).

De acordo com a polícia, Gabriel teria iniciado a corrida para o trio no bairro do Educandos, Zona Sul de Manaus. Durante a corrida, o trio anunciou o assalto, agrediu e amarrou a vítima, que conseguiu escapar em seguida ao pular do veículo aproveitando um descuido dos assaltantes.

Leia também: Homem decapitado é encontrado no igarapé do São Jorge

Em áudio enviado pelo WhatsApp é possível ouvir o desespero da esposa da vítima pedindo socorro e alertando conhecidos sobre o ocorrido. "Assaltaram meu marido, só não o mataram porque ele pulou do carro, está todo machucado ", diz a mulher.

Ouça o áudio da mulher em desespero

Os ladrões seguiram viajem até o bairro Compensa, Zona Centro-Oeste, onde o carro foi abandonado e encontrado por uma equipe da 8°Companhia Interativa Comunitária (Cicom) durante um patrulhamento de rotina naquela área.



O caso foi registado no 19°Distrito Integrado de Polícia (Dip).

Edição: Lívia Nadjanara

Leia mais:

Exército apreende 1,2 tonelada de skunk na calha do rio Juruá

Nacional está em fase de ajustes, diz novo técnico

Atendimento ruim e preconceito afastam compradores