Mãe abandona os três filhos e é presa no Jorge Teixeira

Manaus - Denunciada pelo Conselho Tutelar, uma mulher de 36 anos, que não teve o nome revelado pela polícia, foi presa na segunda (8) na comunidade Arthur Virgílio Neto, no bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus. Ela foi denunciada por vizinhos ao conselho tutelar pelo crime de abandono de incapazes.

De acordo com a Polícia Civil, um Boletim de Ocorrência registrado na Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca) por servidores do Conselho Tutelar acionaram na noite de segunda (8), por volta das 21h. Após a denúncia, a polícia militar foi até a casa da suspeita e encontrou as três crianças de 6, 10 e 11 anos, respectivamente, sozinhas.



Em depoimento, a mãe relatou que não tinha com quem deixar os filhos, por isso os deixou sozinhos. Não foi informado há quanto tempo as crianças estavam sem a companhia de um responsável ou se a mãe já havia feito isso outras vezes. As crianças ficarão sob a responsabilidade da tia delas.

A mulher foi autuada em flagrante por abandono de incapazes e deverá pagar fiança no valor de R$ 900 para obter a liberdade. Caso não pague o valor atribuído, ela será levada para Audiência de Custódia no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, bairro São Francisco, Zona Sul da cidade.

Edição: Lívia Nadjanara

