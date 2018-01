Homem é executado a tiros enquanto jogava bola no Nova Esperança

Manaus - Um homem, até o momento identificado apenas como Eduardo, de, aparentando 25 anos, foi morto na noite desta terça (8), com três tiros na cabeça. O crime ocorreu na rua 5, do bairro Nova Esperança, na Zona Oeste de Manaus e, conforme a polícia, é o segundo homicídio registrado por volta das 21h, com um intervalo de menos de 1 hora entre eles. O primeiro assassinato resultou na morte de Diego Paixão dos Santos, de 22 anos, atingido com uma facada no coração.

De acordo com um tenente da 19ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que preferiu não se identificar, a vítima estava jogando bola em um campo de areia do bairro, quando dois suspeitos armados o atacaram e realizaram os disparos.

Ainda segundo o policial, o jovem, supostamente, teria envolvimento com o tráfico de drogas que ocorre na região. "O homicídio tem características de acerto de contas relacionado ao tráfico de drogas. As informações repassadas pelos moradores quando chegamos, é de que Eduardo devia uma boca de fumo", disse o tenente.



Até as 21h48 desta terça (9), o corpo da vítima ainda aguardava para ser removido por equipes do Instituto Médico Legal (IML). Nenhum suspeito foi preso e o caso é investigado pela polícia Civil.





